Норникель дает осторожно оптимистичный прогноз по рынку меди

Как отмечают аналитики Норникеля, в мае текущего года ее цены выросли до рекордного уровня в почти $11 000 за тонну на фоне сокращения поставок, санкций Запада против меди российского происхождения и активности инвесторов, подогреваемой ожиданиями снижения процентных ставок и долгосрочным дефицитом на рынке металла. Позже коррекция цены была вызвана спадом в крупнейших экономиках, снижением спроса в Китае ввиду ликвидации запасов участниками рынка и увеличения использования металлолома, а также продолжающимся замедлением темпов роста строительной отрасли в стране.

Прогноз рынка меди Норникель дает осторожно оптимистичный в среднесрочной перспективе, но более позитивный в долгосрочной. Нежелание центральных банков снижать процентные ставки более активно влияет на темпы экономического роста, что ведет к давлению на цены на медь ввиду роста запасов металлов. Более того, дефляционные настроения и рост уровня сбережений в Китае создают дополнительные риски для спроса. Однако ожидается, что смягчение денежно-кредитной политики поддержит мировой спрос, начиная со следующего года.

Расширение электросетей, переход на «зеленую» энергетику, а также электрификация автомобилей остаются ключевыми факторами потребления меди. По прогнозам, мировой спрос на медь вырастет на 4% в 2024 г., достигнув 26,6 млн т, и на 3% до 27,3 млн т в 2025 г. Ожидается, что в Китае потребление меди вырастет на 5% до 15,4 млн т, поскольку обычно во второй половине года в стране потребляется больше металла, в то время как спрос в Европе останется неизменным на уровне 3,2 млн т. Ожидается, что в США спрос вырастет на 1%, достигнув 1,5 млн т.

Несмотря на более сдержанные прогнозы в начале года, ожидается, что мировая добыча вырастет до 22,7 млн т (+1% год-к-году) в 2024 г. и до 23,3 млн т (+3% год-к-году) в 2025 г., а производство рафинированной меди вырастет до 26,7 млн т (+4 % год-к-году) в 2024 г. и до 27,2 млн т (+2% год-к-году) в 2025 г., что приведет к профициту мирового рынка в размере около 100 тыс. т рафинированной меди в 2024 г. и небольшому дефициту в размере около 100 тыс. т в 2025 г.