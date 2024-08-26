Проект Генсхемы до 2042 года: основные показатели

Системный оператор вынес на общественное обсуждение проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года (Генсхема) – программного документа новой системы планирования перспективного развития электроэнергетики.

Проект Генсхемы разработан с использованием утвержденного Правительственной комиссией по вопросам развития энергетики прогноза потребления электроэнергии и мощности и содержит информацию об основных направлениях развития электроэнергетики и наиболее крупных энергообъектах, которые запланированы к строительству и модернизации на всей территории России в течение предстоящих 18 лет.

В соответствии с прогнозом, потребление электроэнергии с 2023 до 2042 года увеличится с 1138 млрд кВт·ч до 1453 млрд кВт·ч со среднегодовым темпом прироста в 2023–2030 годах на уровне 2,1%, в 2023–2042 годах – 1,3%.

Потребление мощности за тот же период возрастет со 171 ГВт до 208 ГВт со среднегодовым темпом прироста в 2023–2030 годах 1,4%, в 2023–2042 годах – 1,0%.

Выполненный в рамках подготовки Генсхемы расчет рациональной перспективной структуры генерирующих мощностей подразумевает к 2042 году увеличение доли атомной генерации с текущих 11,7 до 15,3%, гидроаккумулирующих электростанций – с 0,5 до 2,0%, солнечной и ветровой генерации – с 1,9 до 7,5%. Доля тепловой генерации сократится с текущих 65,6 до 56,6 %. Доля гидрогенерации, занимающей сегодня в структуре установленной мощности 20,8%, сохранится примерно на прежнем уровне и составит 20,6%.

Таким образом в перспективе тепловые электростанции сохранят за собой доминирующую роль в структуре производства электроэнергии. К 2042 году эта доля составит 57,7% по сравнению с текущими 62,7%. Доля АЭС в выработке вырастет с 18,9 до 23,5%, ВЭС и СЭС – с 0,8 до 3,3%. Доля ГЭС и ГАЭС незначительно сократится – с 17,7 до 15,5%.

Суммарные объемы ввода и вывода из эксплуатации мощностей до 2042 года по каждому виду генерации составят:

по ТЭС: вывод из эксплуатации – 34,9 ГВт, ввод в эксплуатацию – 36,7 ГВт;

по АЭС: вывод из эксплуатации – 10,4 ГВт, ввод в эксплуатацию – 28,5 ГВт (включая проекты малых АЭС вне централизованных энергосистем);

по ВЭС и СЭС: ввод в эксплуатацию 17,4 ГВт;

по ГЭС и ГАЭС: ввод в эксплуатацию – 9,2 ГВт.

«Изменение структуры генерирующих мощностей отражает принятый курс на реализацию стратегии низкоуглеродного развития, в том числе масштабное развитие атомной энергетики как наиболее эффективного типа базовой генерации. При этом создание блоков АЭС средней мощности (600 МВт) позволит использовать их в ОЭС Востока, где установка блоков АЭС большей мощности невозможна из-за особенностей работы энергосистемы.С учетом прогнозируемой потребности в базовой мощности в число приоритетных включены проекты новых АЭС в ОЭС Юга, Сибири и Востока», – заявил директор по развитию ЕЭС – руководитель дирекции Системного оператора Денис Пилениекс.

В целях повышения использования имеющегося гидропотенциала к числу приоритетных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке в проекте Генсхемы отнесено сооружение гидроэлектростанций.

«Сооружение новых ГЭС – наиболее маневренной и экологичной генерации – имеет комплексный мультипликативный эффект для экономики, включая противопаводковую защиту прилегающих населенных территорий. Эти проекты позволят повысить надежность электроснабжения в регионах размещения и будут способствовать освоению их промышленного потенциала», – отметил Денис Пилениекс.

Важным направлением развития тепловой генерации станет ее модернизация, общий объем которой составит более 65 ГВт. Строительство новых ТЭС планируется точечно, в районах с перспективными локальными дефицитами мощности, в том числе на юго-западе ОЭС Юга, в Московской энергосистеме, на юго-востоке ОЭС Сибири и в отдельных районах ОЭС Востока, включая изолированные энергосистемы.

Строительство новых ГАЭС рассматривается как часть важного механизма предотвращения локальных дефицитов мощности и оптимизации режимов работы энергосистемы.

Проект Генсхемы предусматривает ряд мер по развитию магистрального электросетевого комплекса. Так, до 2036 года предусмотрен ввод в эксплуатацию 12,9 тыс. км линий электропередачи 220 кВ и выше, включая 4 тыс. км ЛЭП для выдачи мощности электростанций. Кроме того, запланирован ввод 12,2 тыс. МВА трансформаторной мощности, в том числе 1 тыс. МВА для выдачи мощности электростанций.

К актуальным векторам развития энергетической инфраструктуры проект Генсхемы относит строительство передач постоянного тока, в том числе:

от Нововоронежской АЭС до Москвы пропускной способностью 1500 МВт и ориентировочной протяженностью 550 км – в 2030 году;

от Курской АЭС до Москвы пропускной способностью 1500 МВт и ориентировочной протяженностью 500 км – в 2032 году;

«Итатская – Ключи» пропускной способностью 1500 МВт и ориентировочной протяженностью 1420 км – в 2030 году;

«Мокская ГЭС – Чита» пропускной способностью 1000 МВт и ориентировочной протяженностью 600 км – в 2032 году;

«Ключи – Чита» пропускной способностью 1000 МВт и ориентировочной протяженностью 800 км – в 2036 году;

«Чита – Даурия» пропускной способностью 1000 МВт и ориентировочной протяженностью 1000 км – в 2036 году.

О Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики – основополагающий документ новой централизованной системы планирования перспективного развития отрасли, введенной в 2023 году. Согласно требованиям федерального законодательства функции ключевого центра компетенций в этой сфере выполняет Системный оператор.

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 № 2556 Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики на 18-летний период во взаимодействии с Минэнерго России и субъектами отрасли.

Базовая задача документа – формирование рациональной основной структуры мощностей ЕЭС России и предотвращение прогнозируемых на долгосрочный период дефицитов электроэнергии при обеспечении установленных показателей балансовой надежности.

Согласно указанным Правилам, Генсхема до 2042 года должна быть утверждена Правительством РФ до 1 декабря текущего года, ее актуализация планируется в 2027 году.