В Солнцеве построят жилой и деловой кварталы по программе комплексного развития территорий

Инвестиции в проекты составят почти 64 миллиарда рублей.

Правообладатель участка и назначенный городом оператор реализуют в Солнцеве два проекта комплексного развития территорий (КРТ). Это обеспечит район деловой, социальной и спортивной инфраструктурой.

«Два проекта редевелопмента в Солнцеве предполагают строительство на участках общей площадью девять гектаров более 196 тысяч квадратных метров различной недвижимости. До конца 2028 года на площадках планируется создать современные жилые комплексы, а также общественно-деловые и социальные объекты. Инвестиции в проекты составят почти 64 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 1,5 миллиарда рублей. По итогам их реализации город получит около четырех тысяч рабочих мест», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На части бывшей промзоны «Западная водопроводная станция» построят административно-деловые, медицинские и спортивные объекты. На участке между Боровским шоссе и Наро-Фоминской улицей правообладатель возведет жилой квартал, в том числе для участников программы реновации.

«Общественно-деловую недвижимость общей площадью 134,2 тысячи квадратных метров планируют возвести по проекту комплексного развития части бывшей промзоны “Западная водопроводная станция”. Здесь появятся офисный и деловой комплексы с медицинским центром, включающим стоматологию и женскую консультацию, а также многофункциональный общественный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном. На месте неэффективно используемой территории в районе Наро-Фоминской улицы возведут жилые дома площадью 62,6 тысячи квадратных метров, из них 11,8 тысячи квадратных метров предусмотрено для программы реновации и иных нужд города. На первых этажах домов разместят фитнес-залы, кафе, аптеки, магазины и точки бытового обслуживания», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

На всех участках обустроят места для отдыха, спортивные и детские площадки, а также высадят деревья и кустарники.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.