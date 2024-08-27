Институту ядерной физики в Новосибирской области требуется изготовление и наладка IGBT-инвертора

Институту ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук требуется исполнитель для работ по изготовлению и наладки опытного образца трёхфазного IGBT-инвертора напряжения мощностью до 3 МВт., сообщает RosTender.info.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 3 сентября. Источником финансирования Контракта в размере 34 млн рублей, являются средства бюджетного учреждения.

Целью работ является получение КД, РКД и опытного образца трёхфазного IGBT-инвертора напряжения мощностью до 3 МВт, изготавливаемого в рамках государственных заданий Министерства науки и высшего образования, в рамках федерального проекта «Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий», а также испытание опытного образца IGBT-инвертора.