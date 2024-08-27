В России создали компактную энергоустановку для любых климатических условий

27 авг. 2024, 16:00:10
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Источник:
ТАСС
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Российские ученые разработали компактную энергоустановку на основе высокотемпературных топливных элементов для любых климатических условий. Она была представлена на форуме "Технопром-2024" в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе Института катализа СО РАН.

"Научно-исследовательский центр "ТОПАЗ" при участии Центра компетенций национальной технологической инициативы "Водород как основа низкоуглеродной экономики" на базе ФИЦ "ИК СО РАН" разработал комплексную платформу энергоснабжения, работающую на водороде, получаемом из углеводородного топлива", - сказали в пресс-службе.

Энергоустановку можно использовать в любых климатических условиях, сферы применения - от систем радиосвязи до робототехники. Платформа энергоснабжения представляет собой линейку модульных компактных электрохимических генераторов разных конфигураций с высокой удельной емкостью. Их можно использовать в любых климатических условиях - изготовитель провел испытания в диапазоне -60 - +60. В ее основе - микротрубчатые твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) и структурированные катализаторы конверсии углеводородного топлива.

"Топаз-Гамма М"

На "Технопроме-2024" показана модульная стационарная энергоустановка "Топаз-Гамма М": мощность единичного модуля составляет 0.1 кВт, работает она на водородсодержащем газе, получаемом непосредственно внутри энергоустановки из природного газа или пропан-бутановой смеси.

Микротрубчатые элементы производят послойным формированием тонких пленок различной структуры, составляющих анод, электролит и катод, и за счет этого достигаются высокие скорости нагрева и длительный срок службы. Структурированные композитные катализаторы (они представлены на форуме наряду с энергоустановкой), которые создают ученые Института катализа СО РАН, отличаются легкостью масштабирования, высокой производительностью, долговечностью. Их используют в производстве водорода, риформерах для топливных элементов, каталитических горелках и разложении аммиака.

В процессе работы установки "Топаз" микротрубчатые ТОТЭ вырабатывают электроэнергию непосредственно за счет электрохимической реакции окисления водородсодержащего синтез-газа, в то время как структурированные катализаторы обеспечивают конверсию исходного углеводородного топлива в синтез-газ для питания ТОТЭ "по требованию".

Энергоустановка используется для работы автономных систем - обеспечения радиосвязи, мониторинга, видеонаблюдения, может применяться в транспорте и робототехнике, а также для обеспечения электроэнергией инфраструктурных объектов газопроводов, сотовой связи, комплексах обеспечения безопасности и навигации.

XI Международный форум технологического развития "Технопром-2024" проходит в Новосибирске 27 - 30 августа. Ключевая тема в этом году - "Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России".

ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.

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