Банк ДОМ.РФ финансирует строительство жилого комплекса в Ижевске

Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование на строительство жилого комплекса «Сенатор» на 430 квартир в Ижевске. Кредит в размере 1,5 млрд рублей получила группа компаний «Федерация».

Жилой комплекс «Сенатор» общей площадью 30 тыс. кв. м расположен в 3 километрах от центра города в районе, обеспеченном инфраструктурой: рядом расположены школы, детские сады и больница.

«Это крупный перспективный проект для города, который должен сыграть свою роль в дальнейшем развитии комфортной среды для жизни горожан. У нас есть положительный опыт сотрудничества с группой «Федерация»: на средства банка застройщик уже реализует несколько крупных социально значимых проектов для Удмуртской Республики, в результате которых жилищные условия смогут улучшить более 1000 семей», – отметил управляющий директор Приволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ Шамиль Халиков.

В настоящее время в Удмуртской Республике строится 1,4 млн кв. метров жилья. Банк ДОМ.РФ работает в регионе с 2019 года. На сегодняшний день доля банка на рынке проектного финансирования достигла 12%. С привлечением средств Банка ДОМ.РФ в Удмуртии строится 196 тыс. кв. метров жилья (или 2,8 тыс. квартир).