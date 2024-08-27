Начался монтаж ускорительного комплекса в готовых помещениях ЦКП СКИФ

Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН начали монтаж оборудования линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса — в готовых помещениях здания инжектора Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Это позволит приблизить начало работ с электронным пучком и, в конечном итоге, ввод в эксплуатацию ЦКП СКИФ.

Системы линейного ускорителя электронов ЦКП СКИФ (линака) призваны произвести пучок и ускорить его до энергии 200 мегаэлектрон-вольт (МэВ). Затем пучок транспортируется в бустерный синхротрон, где происходит дальнейшее ускорение до 3 000 мегаэлектрон-вольт (3 ГэВ). Линейный ускоритель и бустерный синхротрон составляют инжекционный комплекс ЦКП СКИФ и размещаются в отдельно стоящем здании, что позволяет проводить пусконаладочные работы с пучком электронов без остановки строительства других объектов.

«Поскольку перед нами стоит задача запустить инжекционный комплекс в 2024 году, мы начали его сборку, не дожидаясь окончательной готовности здания инжектора СКИФ. По-другому просто нельзя, потому что каждый день дорог, строители это понимают и идут нам навстречу. Нам необходимо максимально ускорить процесс, но при этом не навредить качеству сборки. Оборудование линака — это самая сложная часть комплекса. Сложнее, возможно, только некоторое оборудование станций, где будут использованы суперпрецизионные и тонкие приборы. Тренировка ускоряющих структур, предварительная подача в них номинальной мощности, получение первых пучков электронов — эта работа была проделана в прошлом и текущем годах, и это позволит быстрее запустить линейный ускоритель. То же касается и бустерного синхротрона. Тоннель еще не готов, но мы уже вовсю работаем в этом помещении, устанавливаем пьедесталы под гирдеры и готовим коммуникации к максимально быстрому монтажу, подключению и тестированию оборудования. Таким образом, работы по поставке и монтажу оборудования для ускорительного комплекса СКИФ ведутся не последовательно, а параллельно», — прокомментировал директор ИЯФ СО РАН академик Павел Владимирович Логачев.

В профильном помещении здания инжектора началась сборка первого оборудования линейного ускорителя — магнито-вакуумной системы канала транспортировки пучка из линака в бустерный синхротрон. Такая последовательность сборки (с «хвоста» к началу) продиктована логистикой доставки оборудования: начальная часть линейного ускорителя будет перевезена из ИЯФ СО РАН и смонтирована последней. Также в помещении полным ходом идет установка опор под другое оборудование линейного ускорителя.

«Как и все системы ЦКП СКИФ, оборудование линейного ускорителя должно быть установлено в проектное положение с высочайшей точностью. Поэтому предварительно специалисты создали опорную прецизионную геодезическую сеть, которая на финальном этапе покроет все помещения ЦКП СКИФ и позволит собрать все элементы комплекса, разбросанные на сотни метров, с требуемыми допусками», — рассказал директор ЦКП СКИФ, заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе член-корреспондент РАН Евгений Борисович Левичев.

В соседнем с залом линака помещении — «клистронной галерее» — готовится размещение мощных высокочастотных генераторов-клистронов и высоковольтных импульсных модуляторов, необходимых для обеспечения работы линейного ускорителя. Это уникальное оборудование, которое планировалось приобрести за рубежом, но из-за санкционных ограничений в экстренном порядке было разработано в ИЯФ СО РАН. Устройства ИЯФ СО РАН не уступают, а по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги. За разработку клистрона научный коллектив ИЯФ СО РАН был награжден Государственной премией Новосибирской области 2024 года.

«Следующий важный этап — сборка основного кольца. Как только здание будет соответствовать необходимым условиям, таким как температура, влажность и чистота, мы сразу же начнем сборку», — добавил Павел Логачев.

Пресс-служба СКИФ