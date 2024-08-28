Машиностроители «Росатома» изготовили оборудование для производства нефтепродуктов высокого экологического класса

На производственной площадке «Ижора» (Машиностроительный дивизион «Росатома») изготовлен и отгружен реактор смесового сырья, который станет частью установки гидроочистки керосина и дизельного топлива мощностью почти 2,2 млн тонн в год. Оборудование будет установлено на площадке одного из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России – Новошахтинском заводе нефтепродуктов, реализующем программу комплексной модернизации производства.

Изготовленный реактор смесового сырья 710-Р-101 участвует в химическом процессе снижения в авиа и автомобильном топливе сернистых, азотистых, металлоорганических и других соединений, которые оказывают негативное влияние на механизмы и двигатели, а также окружающую среду. В частности, его запуск позволит производить межсезонное дизельное топливо класса «Евро-5», отвечающего самым высоким экологическим стандартам в России и Европе.

«Эта отгрузка доказывает, что машиностроители “Росатома” успешно справляются не только с поставленными задачами в атомной энергетике, но и активно участвуют в модернизации других стратегических производств. Компетенции дивизиона в газонефтехимии содействуют улучшению экологии и укреплению энергетического суверенитета нашей страны, обеспечивая российские компании современным и надежным отечественным оборудованием. Это в свою очередь помогает расширению производств и созданию новых рабочих мест», – сказал глава Машиностроительного дивизиона «Росатома» Игорь Котов.

Реактор смесового сырья – крупногабаритное оборудование. Длина готового сосуда составляет 47 метров, диаметр – 4,2 метра, вес – 341 тонна. Внутренний объем аппарата – 464 кубометров. На пути к заказчику аппарат проделает путь длиной в 3,5 тыс. километров.

Новошахтинский завод нефтепродуктов – одно из наиболее динамично развивающихся предприятий Юга России. Начав работу в 2009 году, компания ежегодно наращивает объёмы переработки нефтепродуктов, так в 2019 году завод достиг полной мощности в 5,6 миллионов тонн. В 2019 году началась масштабная программа модернизации, которая к 2027 году позволит увеличить производственные мощности, расширить продуктовую линейку, выйти на новые рынки сбыта и обеспечит сотни новых рабочих мест.

Производственный комплекс «Ижора» Машиностроительного дивизиона «Росатома» является одним из ключевых индустриальных центров в истории развития российской промышленности. За последние 20 лет предприятием было изготовлено и отгружено более десяти комплектов оборудования для АЭС и более сотни единиц крупногабаритного оборудования для нефте- и газоперерабатывающих отраслей. Сегодня на предприятии продолжается развитие производства сложного технологического оборудования для АЭС, емкостное оборудование для обеспечения безопасности и др.), а также крупного емкостного нефтегазохимического оборудования.

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.