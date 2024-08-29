БИОТ в «Крокус Экспо». Расширяем границы возможностей
Плюс
4 часа назад
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Выставка-форум «Безопасность и охрана труда» переезжает в МВЦ «Крокус Экспо», расширяя границы возможностей для экспонентов, организаторов деловых мероприятий и посетителей.
В 2023 году свою продукцию на выставке представила 361 компания из 12 стран мира, а 31 873 экспертов и специалистов приняли участие в мероприятиях. Оба показателя стали рекордными для БИОТ и доказывают раст
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04 июл. 2024, 15:30:14
С 4 по 6 июня в Москве проходила 12-я международная специализированная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE. Эффективной коммуникационной площадкой по традиции стала конференция WIRE Plaza, объединившая более 30 экспертов и десятки посетивших ее слушателей. Третий день программы был посвящен аддитивным технологиям и способам их применения в проволочной, литейной и кабельной пром...
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03 июл. 2024, 16:30:00
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03 июл. 2024, 15:00:06
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02 июл. 2024, 16:45:14
Молодые специалисты Группы «Россети» приняли участие в XII Международном промышленном форуме «Инженеры будущего», который прошел в Тульской области. Компания организовала (https://t.me/enfuture2023/1546) круглые столы, посвященные инновационному развитию сетевого комплекса и современным энергетическим технологиям на производстве. В этом году форум посетили около 1,5 тыс....
Имена лауреатов премии «Глобальная энергия» будут объявлены в Волгограде
01 июл. 2024, 10:00:00
В Волгограде 3 июля 2024 г. будут названы имена победителей премии «Глобальная энергия». Специальная церемония пройдет при участии губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, председателя Международного комитета (МК) по присуждению премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунга, а также ряда членов МК – Уильяма Бьюна (Сингапур), Ли Сяо (Китай) и Дмитрия Бессарабова...
«Россети» рассказали о предложениях по совершенствованию законодательной базы для работы электросетевого комплекса
01 июл. 2024, 08:59:31
Делегация ПАО «Россети» во главе с заместителем Генерального директора по правовому обеспечению Даниилом Краинским приняла участие в работе XII Петербургского международного юридического форума. В рамках мероприятия состоялся организованный компанией круглый стол по актуальным вопросам регулирования сетевого комплекса. В дискуссии участвовали полномочный представитель Правительства...
«Зеленая повестка» и развитие ВИЭ – в центре внимания участников Северо-Кавказского Энергетического Форума-2024
28 июн. 2024, 15:00:00
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Итоги конференции WIRE PLAZA: сертификация и эко повестка
26 июн. 2024, 12:45:15
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