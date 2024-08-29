БИОТ в «Крокус Экспо». Расширяем границы возможностей

Выставка-форум «Безопасность и охрана труда» переезжает в МВЦ «Крокус Экспо», расширяя границы возможностей для экспонентов, организаторов деловых мероприятий и посетителей.

В 2023 году свою продукцию на выставке представила 361 компания из 12 стран мира, а 31 873 экспертов и специалистов приняли участие в мероприятиях. Оба показателя стали рекордными для БИОТ и доказывают раст

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