Корабелы «Янтаря» сформировали первый строительный блок спасательного судна «Певек»

На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК) завершилось формирование первого строительного блока многофункционального аварийно-спасательного судна "Певек" проекта MPSV06M. Об этом говорится в сообщении верфи от 29 августа.



Как отметил руководитель проекта Александр Гуляев, завершен важнейший этап в ходе формирования корпуса: «Сейчас мы уже изготавливаем секции 2-го и 3-го строительных блоков судна согласно актуализированному графику. Ведутся работы по резке металла, сборке секций, стапельная сборка».



По данным "Янтаря", до конца 2024 года заводу предстоит завершить строительство корпуса головного судна проекта MPSV06M. Затем начнется этап его насыщения оборудованием и судовыми системами.



Судно "Певек" будет оснащено четырьмя главными дизель-генераторами и двумя электрическими движетельно-рулевыми колонками. На борту будет оборудование для сбора нефтесодержащих вод, беспилотный летательный аппарат, а также мощный 50-тонный кран с системой компенсации качки и современной системой динамического позиционирования судна на воде. Судно имеет ледовый класс Icebreaker6, что позволяет ему проводить ледокольные операции.



Заказчиком судна выступает ФКУ "Дирекция государственного заказчика", эксплуатирующей организацией – ФГБУ "Морская спасательная служба". Передача судна заказчику запланирована на 2026 год.



Напомним, закладка судна "Певек" проекта MPSV06M состоялась 24 марта 2022 года.



Судно проекта MPSV06M предназначено для поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов; оказания помощи судам и выполнения спасательных работ в ледовых условия и на чистой воде; устранения разливов нефтепродуктов; выполнения ледокольных операций в портовых и припортовых акваториях, а также замерзающих неарктических морях при толщине льда до 1,5 м.

Многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV06M