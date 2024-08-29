СПЕЦКАБЕЛЬ усовершенствовал технологию изготовления огнестойкого кабеля КПС

Новая модификация самого востребованного огнестойкого кабеля изготавливается по усовершенствованной технологии.

Кабельный завод «Спецкабель» усовершенствовал классический кабель для систем противопожарной защиты КПС, разработанный на предприятии еще в 2007 году и сегодня используемый десятками российских предприятий. Модернизация связана с поиском решений по повышению доступности продукта для массового потребителя.

«Спецкабель» совместно с партнерами провел обширное исследование на предмет организации массового производства огнестойкого кабеля КПС. С модернизацией конструктива изделия, оптимизацией производственных процессов и новым подходом к подбору материалов стоимость кабеля оказалась ниже предыдущей.

Снижение цены стало возможным по нескольким причинам:

Материалы. При изготовлении КПС 2.0 используются материалы российских производителей, качество которых выросло за последние два года.

Конструкция. Бережливое производство помогло устранить избыточные расходы материалов, не влияющие на улучшение параметров.

Технология. Для самых популярных маркоразмеров кабеля запущено массовое производство с экономией на масштабе.

Упаковка. Переход с бухт произвольного размера на бухты стандартной длины 200 метров и термоусаживаемую упаковку позволил автоматизировать и ускорить процесс.

Кабельный завод «Спецкабель» провел необходимые испытания обновленного огнестойкого кабеля, перестроил процессы и готов выпускать КПС 2.0 в объеме нескольких десятков тысяч километров в год.