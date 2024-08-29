В Казанском энергорайоне завершена работа по формированию высоковольтного энергетического кольца 220 кВ

В результате командной работы энергетиков Татарстана было выстроено наиболее оптимальное схемное решение, позволяющее обеспечивать потребителей надежным энергоснабжением.

Сама идея создания на этой территории кольца на уровне напряжения 220 кВ возникла десятилетие назад. В этот период основным центром питания являлась ПС 500 кВ Киндери и аварии на этом объекте приводили к недопустимой загрузке сети 110 кВ, а значит потенциальным рискам отключений значительной части потребителей республиканской столицы.

Импульсом к реализации задуманного в последние годы стало появление на этой территории Лушниковской ПГУ, предназначенной для выработки электрической энергии и обеспечения электроснабжения объектов основного промышленного производства ПАО «Казаньоргсинтез».

«Мы провели ряд мероприятий по технологическому присоединению нового источника генерации и для того чтобы связанная с ним электросетевая инфраструктура в энергонасыщенном Казанском энергорайоне была готова к приему дополнительной мощности, было принято решение о строительстве новых участков воздушных линий. Схемой выдачи мощности ПГУ оно было определено как наиболее экономически целесообразное», – поясняет заместитель генерального директора – технический директор АО «Сетевая компания» Альмир Латипов.

Важным результатом проведенной реконструкции ЛЭП стало строительство перемычек – новых участков воздушных линий (ВЛ 220 кВ Магистральная – Центральная и ВЛ 220 кВ Казанская ТЭЦ-3– Магистральная) вблизи подстанции «Киндери» (ПС 500 кВ Киндери). Обновление было произведено и на подстанциях напряжением 220 кВ, где для предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования, установлены устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Нововведения позволили изменить существующую схему и увеличить количество независимых источников питания, позволяя перераспределить электрические нагрузки с ПС 500 кВ Киндери на ПС 220 кВ Магистральная и ПС 220 кВ Центральная.

«Создание энергетического кольца «Центральная – Магистральная – Казанская ТЭЦ-3 – Зеленодольская – Киндери – Центральная» состояло из множества мероприятий, которые реализовывались в рамках различных проектов совместными усилиями АО «Сетевой компания», ПАО «Сибур» и АО «ТГК-16», – комментирует событие директор РДУ Татарстана Андрей Большаков, – Это важное действие с точки зрения режима работы энергосистемы, имеющее такие эффекты как повышение надежности электроснабжения существующих потребителей, повышение гибкости энергосистемы для реализации ремонтных схем и повышение эффективности противоаварийных мероприятий».

После проведения реконструкции существенно повысилась и устойчивость системообразующей сети 110 кВ, а также снизилась загрузка воздушных линий и подстанционного оборудования в ремонтных и послеаварийных режимах работы сети.