«Россети Кубань» завершили ремонт более 40 высоковольтных подстанций в юго-западном энергорайоне

2 часа назад
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Источник:
Россети Кубань
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 Энергетики Юго-Западного филиала «Россети Кубань» выполнили большую часть мероприятий, запланированных в рамках ремонтной программы энергообъектов на 2024 год. Проведен ремонт и техническое обслуживание оборудования на 42 высоковольтных подстанциях, отремонтированы белее 120 линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Данные энергообъекты обеспечивают электроэнергией потребителей и социально значимые объекты в пригороде Новороссийска, Анапы, Геленджика, Абинском и Крымском районах Краснодарского края.

Специалисты выполнили комплекс мероприятий для обеспечения бесперебойного электроснабжения жителей во время пиковых нагрузок на энергосистему. Отремонтировано 34 км линий электропередачи, заменены более 20 поврежденных опор, свыше 6 тыс. изоляторов и порядка 5 км грозозащитного троса, установлены 149 комплектов линейно-сцепной арматуры и 346 комплектов птицезащитных устройств.

Параллельно с ремонтом сетей высокого напряжения энергетики провели техническое обслуживание распределительной сети: заменили 87 км устаревшего провода на провод с большим диаметром сечения. Это позволит повысить качество подаваемой электроэнергии, снизить ее технические потери. Кроме того, выполнена замена 288 опор, 1,7 тыс. изоляторов и более 500 ответвлений в домовладения с применением самонесущего изолированного провода (СИП), отремонтированы 29 комплектных трансформаторных подстанций. СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии в любую погоду и обеспечивает максимальную защиту от получения электротравм.

Особое внимание энергетики уделили расчистке трасс воздушных линий электропередачи. Для предупреждения нарушений электроснабжения из-за падения веток и деревьев на провода в период непогоды специалисты расчистили свыше 100 гектаров трасс ЛЭП.

– Основная цель ремонтной программы – подготовка электросетевого комплекса к работе в осенне-зимний период. План ремонтов формируется ежегодно на основании диагностических данных о состоянии оборудования и включает объекты, обслуживание которых существенно влияет на повышение надежности электроснабжения потребителей, – отметил директор Юго-Западного филиала «Россети Кубань» Владимир Лебедев.

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