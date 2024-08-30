Энергетики капитально отремонтировали более 23 км ЛЭП в Раменском г. о.
В рамках реализации программы капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства Раменского г. о. специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 г. выполнили ремонт воздушных и кабельных линий электропередачи общей протяженностью 23,2 км.
В частности, энергетики завершили работы по капитальному ремонту высоковольтной линии электропередачи 10 кВ, от которой получают электроэнергию село Игумново, деревни Донино, Дементьево и Захарово. Общая протяженность ВЛ-10 кВ составляет девять километров. Линия проходит от РП-29 в с. Игумново до ТП-624 в д. Захарово.
Всего в 2024 году в рамках программы капитального ремонта в Раменском г. о. работники «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 33,4 км кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 21 подстанций и четыре здания ТП, а также расчистить 5,9 га охранных зон вдоль ЛЭП округа. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются летом. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями. Завершить реализацию работ по программе планируется в сентябре–октябре 2024 г.
«Работы по капитальному ремонту энергообъектов наши сетевые организации проводят в каждом муниципалитете региона под строгим контролем Правительства Московской области и министерства энергетики Московской области. Так, в 2024 году „Мособлэнерго“ отремонтирует 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 км больше, чем в 2023 году», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.