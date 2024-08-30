Факторы эффективного кабельного производства, отвечающие целям устойчивого и экологически безопасного развития

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Непрерывный поток грузовиков доставляет бетон на строительную площадку в г. Карлскруна, Швеция, где компания NKT строит крупнейший в мире морской завод по производству силовых кабелей. В настоящее время компания начала заливку бетона в скользящей опалубке для третьей экструзионной башни на шведском предприятии. В предстоящие месяцы один грузовик в час будет доставлять бетон для башни, обеспечив...