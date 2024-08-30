Факторы эффективного кабельного производства, отвечающие целям устойчивого и экологически безопасного развития
Плюс
час назад
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Компания Maillefer приветствует обмены мнениями, направленные на максимальное повышение эффективности. Устойчивое и экологически безопасное развитие является всё более приоритетным направлением в предлагаемой компанией продукции.
Предпринятые усилия также предусматривают снижение производственных затрат, что привлекательно для заказчиков. Процесс экструзии при производстве каб...
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Глубоководные испытания 500-кВ кабеля, проведенные компанией Prysmian
Плюс
29 авг. 2024, 09:00:00
Компания Prysmian объявила об успешном завершении сверхглубоководных морских испытаний 500-кВ кабеля высокого напряжения постоянного тока (500 kV HVDC MI1 cable), проложенного на глубине 2150 метров. Впервые кабель высокого напряжения постоянного тока проложен на такой глубине, и это устанавливает новые стандарты рынка. Этот неметаллический бронированный кабель, изготовленный с использованием к...
Компания Philatron Wire & Cable установила гигантскую линию скрутки планетарного типа для производства кабелей для зарядки электромобилей
Плюс
28 авг. 2024, 09:00:00
Компания Philatron Wire & Cable, ведущий производитель кабелей для зарядки электрических транспортных средств в США, установила гигантскую линию скрутки планетарного типа, предназначенную для производства зарядных кабелей очень больших размеров. Благодаря этой новой технологии компания Philatron Wire & Cable, поставляющая 80% кабелей для подзарядки в США, сможет удовлетворять растущий спро...
Соглашение между компаниями Corning и Lumen о поставке волоконно-оптического кабеля следующего поколения для центров обработки и хранения данных, использующих искусственный интеллект
Плюс
27 авг. 2024, 09:00:00
Компания Lumen Technologies сообщила о том, что она заключила соглашение с компанией Corning Incorporated о крупных поставках оптического кабеля следующего поколения. Этот кабель с высокой плотностью оптических волокон обеспечит увеличение протяжённости междугородних волоконно-оптических линий компании Lumen Technologies в США более чем в два раза и будет способствовать значительному повышению про...
Компания NKT приступила к строительству новой экструзионной башни для крупнейшего в мире морского кабельного завода
Плюс
19 авг. 2024, 09:00:00
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Новые полностью пригодные для переработки автомобильные кабели от компании Leoni
Плюс
16 авг. 2024, 09:00:00
Задача производства более устойчивых и экологически безопасных транспортных средств заключается не только в использовании электрических силовых агрегатов — компании ищут пути для того, чтобы сделать компоненты всех типов и все аспекты производственного процесса более экологически чистыми. Компания Leoni, специализирующаяся на разработке и производстве автомобильных проводов, выпустила на рын...
Термопластичный полиуретан для переработки методом плавления и экструзии
Плюс
15 авг. 2024, 09:00:00
Компания Lubrizol Engineered Polymers расширила свой ассортимент термопластичного полиуретана (TPU) на основе биологического сырья, добавив в него продукт Pearlbond™ ECO 590 HMS TPU для термоплавких адгезивов. Смола из возобновляемых источников может использоваться разработчиками рецептур клеев для производства мебели, окантовки кромок, электроники, термоплавкой плёнки, ламинирования текстил...
Заказ на кабели для первого в мире искусственного энергетического острова в Бельгии
Плюс
14 авг. 2024, 09:00:00
Компания Elia Transmission Belgium, бельгийский оператор системы передачи электроэнергии, недавно заключила контракты стоимостью 1,452 миллиарда евро на поставку высоковольтных систем переменного тока (HVAC), которые будут использоваться на острове Принцессы Елизаветы (Princess Elisabeth Island), первом в мире искусственном энергетическом острове, который будет представлять собой международную сис...
Компания Prysmian делает ставку на опыт компании Leibinger в области чернил для маркировки
Плюс
13 авг. 2024, 09:00:00
Компания Prysmian, мировой лидер на рынке кабелей и систем энергетического и телекоммуникационного назначения, маркирует экструзионные продукты на своём заводе в г. Нойштадт (Neustadt) в округе Кобург (Coburg) на севере Баварии, Германия, используя решения от компании Paul Leibinger GmbH+Co. KG. Работая в тесном сотрудничестве, обе компании разработали специальные белые чернила, которые подходят д...
Китай запустил первую в мире 800G тестовую сеть передачи данных на основе оптических волокон с полым сердечником
Плюс
12 авг. 2024, 10:30:10
Китай достиг важной вехи в развитии телекоммуникационной инфраструктуры, создав первую в мире тестовую сеть передачи данных 800G на основе оптических волокон с полой сердцевиной. Компания Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (Yangtze Optical Fibre and Cable - YOFC) выпустила пресс-релиз, в котором сообщает, что совместно с компаниями-операторами China Mobile и China Telec...
Провода с композитным сердечником компании Epsilon Cable выбраны для новой 225-кВ линии передачи электроэнергии в Камеруне
Плюс
02 авг. 2024, 18:00:01
Разработанная компанией Epsilon Cable технология HVCRC® (High Voltage Composite Reinforced Conductor) (высоковольтный композитный армированный проводник) была выбрана государственной корпорацией SONATREL для проекта строительства 225-кВ линии передачи электроэнергии в Камеруне при финансовой поддержке Всемирного банка. Основной целью проекта PIRECT (Projet d’Interconnexion des R&eacut...
Удобный способ маркировки проводов, кабелей и жгутов проводов
Плюс
02 авг. 2024, 09:00:01
Компания IDENTCO (г. Инглсайд, штат Иллинойс, США), производитель высокоэффективных решений в области маркировки энергетического оборудования, электроники, транспорта и изделий общепромышленного сектора, сообщает о переименовании линейки своих продуктов TTL®200, которая теперь называется DuraWrap и DuraFlag. Этот набор высококачественных этикеток для печати на заказ обеспечивает удобный способ...
Преимущества использования химически вспененного поливинилиденфторида для изготовления оболочек кабелей для сетей питания через Ethernet
Плюс
01 авг. 2024, 09:00:00
Технология передачи электропитания по кабелю по сети Ethernet (PoE) набирает популярность как способ передачи электроэнергии и данных к отдалённым устройствам благодаря её простоте и экономической эффективности. Однако в условиях растущего спроса на более высокие уровни передачи энергии кабели PoE могут создавать значительные тепловые проблемы, такие, как, например, плавление и разрушение компонен...
Расширение возможностей энергосистем с помощью сверхпроводящих линий электропередачи
Плюс
31 июл. 2024, 09:00:04
Спрос на электроэнергию во всем мире растёт стремительными темпами, и для удовлетворения этой потребности тысячи проектов в области возобновляемых источников энергии, находящиеся на различных этапах разработки, должны быть подключены к электрическим сетям. Для того чтобы использовать эти ресурсы и оказать помощь странам в достижении целей по декарбонизации, необходимо увеличить пропускную способно...
Компания LAPP начинает производство первой серии биокабелей
Плюс
30 июл. 2024, 09:00:00
Эта экологичная альтернатива, отличающаяся оболочкой, изготовленной из материалов на основе биологических материалов, на 43% состоит из возобновляемых компонентов. Это позволяет, как утверждается, сократить выбросы углекислого газа на 24% по сравнению с традиционной кабельной оболочкой из термопластичного полиуретана. Ведущий в мире поставщик кабельной и соединительной технологии, компания LAPP...
Разработан не распространяющий горение компаунд с повышенной стойкостью к растрескиванию
Плюс
29 июл. 2024, 09:00:00
Постоянный поиск передовых материалов для кабельного производства побудил компанию Melos GmbH разработать не содержащий галогенов, не распространяющий горение компаунд Mecoline S TP 1045 F. Утверждается, что в дополнение к своим пожаробезопасным свойствам этот компаунд устанавливает новые стандарты в отношении устойчивости к растрескиванию при эксплуатации в условиях меняющейся температуры окружаю...
Новое распыляемое средство для защиты кабелей и металла от ржавчины
Плюс
26 июл. 2024, 09:00:01
Американская компания Fluoramics Inc., занимающаяся производством химической продукции и поставляющая смазочные материалы, герметики для резьбовых соединений и продукты для предотвращения коррозии, предложила на рынок новую версию средства для защиты кабелей и металла от ржавчины под названием HinderRust, наносимого путём распыления. Распыляемое средство HinderRust для защиты кабелей и металла...
Новые решения для обеспечения устойчивой и надёжной связи в критически важных областях
Плюс
25 июл. 2024, 09:00:00
Компания Belden Inc, поставщик решений в области сетевой инфраструктуры и цифровизации, представила новые продукты, предназначенные для безопасной, надёжной и высококачественной эксплуатации средств связи в критически важных приложениях. Для механизмов координации и управления данными разработаны беспроводные радиостанции Hirschmann IT Dragonfly DAP847 railway Wi-Fi 6, которые поддерживают связь м...
Долговременное хранение энергии на морском дне
Плюс
24 июл. 2024, 09:00:00
Экономическое расширение систем возобновляемой энергии требует мощностей для долговременного хранения энергии. Эти системы способны использовать возобновляемые источники с переменным характером выработки электроэнергии, такие как солнечные и ветровые, и производить устойчивую энергию на протяжении недель и даже месяцев, превосходя возможности литиево-ионных батарей. Новый подход к достижению этой...
Революционная технология систем высокого напряжения постоянного тока: инновации, представленные на выставке Cable-Tech 2024
Плюс
23 июл. 2024, 09:00:09
Выставка Cable-Tech 2024, состоявшаяся 13 и 14 июня в г. Бангалор, Индия, стала главным событием, посвященным новаторским достижениям в области технологии кабельных систем высокого напряжения постоянного тока. Здесь были продемонстрированы крупные инновации в этой области, а компания KEMA Labs представила наиболее значительные данные результатов исследования устойчивости кабельных систем высокого...
Компании YOFC и China Mobile представили первую в мире оптическую сеть передачи данных 800G на основе волокон с полым сердечником
Плюс
19 июл. 2024, 09:00:00
Компания Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) совместно с компанией China Mobile развернули первую в мире тестовую оптическую кабельную сеть передачи данных 800G на основе волокон с полым сердечником на трассе между г.г. Шэньчжэнь – Дунгуань (Shenzhen-Dongguan) в провинции Гуандун (Guangdong). Эта инновационная разработка представляет собой важное достижение в о...