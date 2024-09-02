Медь может стать дефицитной без увеличения объемов геологоразведки

Старт новых проектов ведет к значительному увеличению объёмов добычи меди, что позволит стране в ближайшие годы войти в пятерку крупнейших мировых производителей этого стратегически важного металла. Об этом говорится в ставшем доступным тексте Государственного доклада «О состоянии минерально-сырьевых ресурсов РФ».

Достижению результата способствует ввод в эксплуатацию крупных проектов, таких как Удоканский. Также отмечается, что новые центры добычи формируются на Дальнем Востоке и в Сибири. При этом строительство новых металлургических предприятий позволяет не только перерабатывать добытую руду, но и создавать основу для социального и экономического развития регионов.

На начало 2023 года 115 месторождений с 95.3% балансовых запасов находились в эксплуатации, готовились к освоению или разведывались. По оценкам экспертов, несмотря на наличие мощной сырьевой базы, в долгосрочной перспективе Россия может столкнуться с дефицитом запасов меди, поскольку прогнозные ресурсы могут быть исчерпаны в течение примерно 10 лет при текущем уровне добычи.