Школа-гигант на 1550 учеников появится в Краснодаре

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство здания школы на 1550 мест в городе Краснодаре.

По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

Работы запланированы в Карасунском внутригородском округе. Здание с уникальной Н-образной планировкой расположится на участке площадью более 27,9 тыс. кв. м.

Фасады украсят материалами контрастных цветов и остеклением различной конфигурации. Витражи придадут зданию легкость, а чередование вертикальных и горизонтальных оконных блоков – динамичность.

Учреждение рассчитано на 62 класса наполняемостью по 25 учеников каждый. Внутри расположены восемь блоков с общешкольными, учебными и административными помещениями, необходимыми для полноценного обучения:

на первом этаже: вестибюль с гардеробами, учительские и комната персонала, начальные классы, обеденные залы на 775 мест, мастерские, помещения дежурного персонала и медицинский блок, учебные кабинеты средних и старших классов, административные помещения;

на втором этаже: актовый зал, начальные классы, спортивные залы, учебные кабинеты средних и старших классов;

на третьем этаже – библиотеки, административные помещения, учебные кабинеты средних и старших классов.

Каждый ребенок сможет раскрыть здесь не только творческий, но и научный потенциал, а также получить отличный старт для профессионального будущего. Так, дети смогут посещать занятия по 3D-моделированию, актерскому мастерству, эстетическому воспитанию и светской этике, а также мастерские по обработке ткани, металла, дерева и т.д.

Здание оборудовано для маломобильных граждан – внутри установлены пандусы и два пассажирских лифта.

Территорию школы озеленят и благоустроят, оборудуют физкультурно-спортивную зону с круговой беговой дорожкой, территорией для мини-футбола, баскетбольной и волейбольной площадками, а также универсальной площадкой для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий.

Застройщик – ООО СЗ «КАПИТАЛЪ». Проектировщик – ООО «ВЕГА-93».