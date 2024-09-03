Федор Опадчий: перспективная структура Хабаровской энергосистемы обеспечит оптимальный вариант покрытия растущего электропотребления

В Хабаровске прошла рабочая встреча Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федора Опадчего с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Стороны обсудили основные особенности энергосистемы региона, ход ее подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов и ключевые направления перспективного развития.

Федор Опадчий рассказал главе администрации края об основных параметрах функционирования ЕЭС России, структуре и функциях Системного оператора, современных технологиях оперативно-диспетчерского управления и ключевых решениях, используемых при управлении режимами

Глава Системного оператора подчеркнул, что Хабаровская энергосистема, динамично развивается. Так, за минувшие 10 лет среднегодовой темп прироста потребления мощности составил 2,2%, прироста потребления электроэнергии – 1,9%. В минувшем году был установлен исторический максимум потребления мощности на уровне 1756 МВт.

По прогнозам Системного оператора, в перспективе до 2030 года в Хабаровском крае сохранится положительная динамика потребления электроэнергии и мощности. Федор Опадчий отметил, что планы по технологическому присоединению до 2027 года включают подключение к электросети новых крупных потребителей с совокупным объемом нагрузки 834 МВт. Значительная ее часть (44%) приходится на проекты в рамках работ по развитию Восточного полигона железных дорог, еще 30% – на проекты, связанные с созданием крупнейшего на Дальнем Востоке горно-обогатительного комплекса «Малмыжский».

«Дальний Восток в целом и Хабаровский край в частности для энергетиков являются важной точкой концентрации внимания, поскольку региональная экономика растет быстрее, чем в среднем по стране. Реализация крупных инфраструктурных и индустриальных проектов повышает спрос на электроэнергию и мощность, и в перспективе без принятия соответствующих мер здесь возможен их дефицит. Чтобы избежать этой проблемы, в дополнение к ранее принятым решениям, по нашей оценке, до 2030 года необходимо ввести в эксплуатацию 1350 МВт новой мощности. Оставшаяся часть дефицита электроэнергии, эквивалентная 867 МВт мощности, может быть покрыта путем строительства солнечных и ветровых электростанций», - подчеркнул Федор Опадчий.

Руководитель АО «СО ЕЭС» представил наиболее важные проекты развития энергетической инфраструктуры в среде- и долгосрочной перспективе, отраженные в разработанных Системным оператором проектах документов планирования перспективного развития электроэнергетики – Схеме и программе развития электроэнергетических систем России и Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики.

В числе крупнейших он назвал запланированное на 2027 год строительство двух энергоблоков Хабаровской ТЭЦ-4 общей мощностью 410 МВт в рамках проекта по замещению мощностей Хабаровской ТЭЦ-1. Кроме того, проект Генеральной схемы, в настоящее время проходящий процедуру общественного обсуждения, предусматривает строительство новой ТЭС мощностью порядка 230 МВт к 2030 году, Хабаровской АЭС мощностью 1200 МВт в 2036 году, Нижне-Ниманской ГЭС мощностью 360 МВт – в 2037 году.

«При разработке Генсхемы мы производим экономическую оптимизацию – из имеющихся вариантов размещения ГЭС, АЭС, а также с использованием ресурсов тепловой генерации и ВИЭ, исходя из прогнозируемых величин одноставочной цены электроэнергии в течение жизненного цикла электростанций, выбираем сочетание, которое позволяет наиболее дешевым способом покрыть прогнозируемый спрос на электроэнергию и мощность. В дальнейшем отрасли предстоит определить пути привлечения инвестиционных ресурсов для реализации этих планов», – отметил глава Системного оператора.

Долгосрочные положительные эффекты для энергетики Дальнего Востока также создаст и запланированное на 2028 год завершение работ по созданию постоянной электрической связи ОЭС Востока с ОЭС Сибири. После этого энергосистема Востока сможет перейти на постоянную синхронную работу с ЕЭС России.

«Выполнение планов по присоединению ОЭС Востока к ОЭС Сибири позволит оптимизировать состав включенного генерирующего оборудования, его загрузку, обеспечит возможности дополнительного обмена мощностью, а также снизит совокупный требуемый в энергосистеме объем резервов генерации. Распространение правил оптового рынка на ОЭС Востока поможет наиболее рациональное использовать существующий парк оборудования, будет содействовать повышению эффективности производства электроэнергии, а также притоку инвестиций в отрасль для поддержания темпов социально-экономического развития», – резюмировал Федор Опадчий.

В завершение глава Системного оператора проинформировал Дмитрия Демешина о подходе компании к формированию кадрового резерва, принципах молодежной политики, взаимодействии с вузами и проектах, реализуемых во взаимодействии с Дальневосточным государственным университетом путей сообщения.