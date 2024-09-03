Нацпроектстрой заключил меморандум с Министерством транспорта и дорог Монголии

Нацпроектстрой и Министерство транспорта и дорог Монголии заключили меморандум о стратегическом партнерстве в области реализации крупнейших железнодорожных и инфраструктурных проектов. Подписи под документом поставили Алексей Крапивин, генеральный директор ГК Нацпроектстрой, и Борхуугийн Дэлгэрсайхан, министр транспорта и дорог Монголии.



В числе перспективных проектов рассматривается развитие автодорожных и железнодорожных маршрутов западного, восточного, центрального и северного транспортных коридоров с применением высокотехнологичного оборудования производства компаний Нацпроектстроя.

Также среди направлений совместной работы – цифровизация железных дорог на базе АО «УБЖД» с применением единых стандартов для колеи 1520 и строительство скоростной автомобильной дороги Алтанбулаг – Дзамын Уд.

Компании Нацпроектстроя уже более 10 лет участвуют в развитии транспортной сети Монголии. В числе ключевых проектов – внедрение новейшей системы управления движением поездов по радиоканалу и системы цифровой радиосвязи на участке Трансмонгольской магистрали Хойт – Замын Ууд протяженностью 1111 км, а также поставка бортовых систем безопасности локомотивов.

Внедрение цифровой автоматики позволяет с минимальными затратами повышать пропускную способность магистралей, а также обеспечивает высокий уровень безопасности движения при росте интенсивности перевозок.