Компании НПС перевели на цифровое управление движением поездов еще четыре объекта БАМа

Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя внедрил цифровую автоматику собственной разработки и производства на четырех объектах БАМа в Хабаровском крае и Амурской области.

Новейшей системой микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ оснастили станцию Хорогочи, разъезд 2275 на перегоне Хорогочи – Моховой, разъезд 3431 на перегоне Могды-Орокот, путевой пост 2128 на перегоне Чильчи-Студенческий.

Диспетчерский персонал сможет по щелчку мыши регулировать работу стрелок и сигналов, устанавливать маршруты поездов. Цифровая система МПЦ-ЭЛ помогает своевременно выявлять предотказные состояния оборудования, повышая безопасность перевозок. Российская автоматика адаптирована к суровому климату Дальнего Востока, защищена от импульсных перенапряжений. Система оснащена киберзащитой, что исключает доступ злоумышленников к участкам критической инфраструктуры.

Работы – часть второго этапа развития Восточного полигона железных дорог. Цифровизация повышает эффективность линий и сокращает эксплуатационные расходы.