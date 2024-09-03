Опубликован топ застройщиков по состоянию на 1 сентября

Топ застройщиков РФ по текущему строительству возглавила ГК "Самолет", говорится в исследовании ЕРЗ.РФ.

"Самолет" сохранила первое место в ранжировании. Лидер рынка уменьшил объем текущего строительства на 21 тыс. кв.м (с 5,50 5,48 млн кв.м). В строительстве у девелопера - 57 жилых комплексов на 256 многоквартирных домов и 15 домов с апартаментами.

Второе место по-прежнему занимает застройщик "ПИК", который увеличил объем текущего жилищного строительства на 178 тыс. кв.м (с 4,71 до 4,89 млн кв.м). На третьем Группа ЛСР, которая уменьшила объем текущего жилищного строительства на 129 тыс. кв.м (с 2,27 до 2,14 млн кв.м).

Четвертое место занимает ГК ФСК, пятое - Dogma. ГК "Точно" поднялась на шестую строку, обогнав ГК А101, которая стала седьмой. На восьмом месте остается холдинг Setl Group. ГК ССК стала девятой. Замыкает десятку "Брусника".

Всего десятка крупнейших девелоперов на 1 сентября 2024 года возводит 23,32 млн кв.м жилья (19,01% от объема текущего строительства всех застройщиков России). На тройку лидеров приходится 12,51 млн кв.м или 10,2% строящегося жилья в стране, а сотня крупнейших девелоперов возводит 47,8% жилой недвижимости.