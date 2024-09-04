Производительность Приморской верфи ОСК составит до 12 судов в год

Проектируемая во Владивостоке новая Приморская верфь "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) рассчитана на строительство судов для торгового флота России производительностью около 12 единиц в год. Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе корпорации.



Как отмечается, производственные мощности новой площадки позволят строить следующие типы судов:

балкеры, танкеры: дедвейт до 80 тыс. тонн, длина до 270 м, ширина до 38 м;

контейнеровозы: до 6 тыс. TEU, длина до 300 м, ширина до 46 м;

газовозы: вместимость до 170 тыс. м3, длина до 305 м, ширина до 50 м.

4 сентября площадку для строительства новой верфи в бухте Промежуточная во Владивостоке руководство ОСК представило президенту России Владимиру Путину. Председатель совета директоров ОСК Андрей Костин и генеральный директор ОСК Андрей Пучков показали главе с борта катера предлагаемое место размещения верфи. В осмотре также принимали участие и давали пояснения первый вице-премьер Денис Мантуров и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.



Как отмечают в корпорации, прорабатываемая по поручению президента ОСК площадка в черте Владивостока на берегу Уссурийского залива удовлетворяет всем основным требованиям к размещению такого рода объектов: климатические условия, позволяющие максимально расширить производственный период, связанный с операциями на воде; близость к развитым торговым путям; развитая промышленная кооперация, включая страны азиатско-тихоокеанского региона; доступ к трудовым ресурсам и возможность развития необходимой жилой инфраструктуры для работников.



Планируется, что современная производственная инфраструктура предприятия позволит в полной мере использовать передовые судостроительные технологии, в том числе крупноблочное строительство. Условия труда работников будут отвечать самым высоким требованиям комфорта и безопасности. На территории предусмотрены: административно-бытовой и учебный центры, вахтовый городок.



Проектом комплексного развития территории Приморской верфи ОСК предусматривается строительство жилого микрорайона в непосредственной близости от производственной площадки. Социальная инфраструктура рассчитана на проживание 30 000 человек и включает в себя детские сады, школы, поликлиники, гостиницы, торгово-развлекательные и парковые объекты и собственный пляж с набережной, добавляют в ОСК.



Напомним, в Приморском крае в городе Большой Камень уже действует первая российская крупнотоннажная верфь – Судостроительный комплекс "Звезда" (входит в судостроительный кластер нефтяной компании "Роснефть"). ССК "Звезда" строит танкеры, газовозы, ледоколы, суда снабжения для нефтегазовой отрасли.