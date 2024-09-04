Российский разработчик электромобиля и пермский производитель ЭЗС начнут сотрудничество в рамках соглашения

04 сент. 2024, 17:50:00
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Время чтения ≈ 9 минут
Источник:
permkrai.ru
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Компании объединят усилия для ускорения реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ в августе 2021 года.  

На площадке Восточного экономического форума – 2024 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО «КАМА», российским разработчиком отечественного электромобиля Атом, и АО «ППМТС «Пермснабсбыт» (ПСС), российским производителем зарядных станций для электромобилей.

«Мы рассматриваем перспективы нашего сотрудничества с ПСС как взаимный долгосрочный путь развития. Атом и ПСС объединят усилия для разработки единого подхода к реализации протокола OCPP 2.0.1, который определен Минцифрой России как стандарт для всех зарядных станций, начиная с января 2025 года. Кроме того, Атом реализует перспективные и инновационные для рынка России технологии, такие как Plug&Charge и V2G. ПСС, выступая в роли одного из ведущих производителей зарядных станций, будет сотрудничать с нами напрямую, проводить лабораторные тесты на совместимость зарядных станций ПСС с системами Атома», – подчеркнул директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «КАМА» Анатолий Кияшко.

В рамках сотрудничества стороны планируют провести лабораторные тестирования совместимости зарядных станций ПСС с зарядной системой Атома, наладить протокольное взаимодействие зарядных станций ПСС и программных продуктов Атома, а также создать совместную рабочую группу для обмена данными по планам развития электромобильности и зарядной инфраструктуры на постоянной основе. Все это поможет обеспечить максимально качественный клиентский опыт при зарядке электромобилей Атом на зарядных станциях Корпорации ПСС.

«Мы, российские промышленники, понимаем всю важность импортозамещения, поэтому работаем над тем, чтобы прорывные технологии в электронике со стороны Атома и Корпорации ПСС дали синергетический эффект и вывели российскую высокотехнологичную продукцию на новый уровень, превзойдя имеющиеся иностранные решения», – сообщил генеральный директор Корпорации ПСС (АО «ППМТС «Пермснабсбыт») Александр Редекоп.

По данным ГАИ Пермского края, сегодня на территории региона зарегистрировано более 1,6 тысяч электромобилей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что электромобили –– это экологичный вид транспорта, который является выгодным с точки зрения топлива.

«Мотивируем людей приобретать электромобили, освобождая их от уплаты транспортного налога. Кроме того, создаем необходимую инфраструктуру, включая электрозаправочные станции. Важно прорабатывать вопрос строительства ЭЗС с торговыми центрами, застройщиками коммерческих объектов, а также с крупными социальными объектами, где предполагается большое количество автомобилей. Для этого необходимо в том числе привлекать частных инвесторов», – почеркнул губернатор.

Напомним, Пермский край с 2023 года присоединился к федеральному пилотному проекту по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. На старте проекта в конце 2022 года в регионе действовало порядка 50 зарядных станций публичного доступа, большая часть из которых была расположена в Перми. Уже с лета 2023 года пермские инвесторы начали установку быстрых электрозаправочных станций по программе господдержки не только в Перми, но и в отдаленных территориях края. По итогам 2023 года в Пермском крае предприниматели установили 31 быструю зарядную станцию в Пермском, Краснокамском, Добрянском, Очерском, Лысьвенском, Соликамском, Верещагинском, Кунгурском, Кудымкарском, Большесосновском и Березовском округах. Остальные 15 быстрых зарядных станций установлены в Перми. Благодаря федеральной поддержке в 2024 году в Прикамье планируется установить еще 35 электрозарядных станций. В программе развития электрозарядной инфраструктуры активное участие принимает и Корпорация ПСС.

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