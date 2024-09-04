Сергей Носов подписал соглашение о сотрудничестве регионального правительства с компанией «АЛРОСА»

В павильоне Магаданской области на «Улице Дальнего Востока» проходят деловые встречи, в рамках которых подписываются важные соглашения для социально-экономического развития Колымы.

Губернатор Сергей Носов подписал соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и компанией «АЛРОСА». Со стороны акционерного общества подпись поставил заместитель генерального директора – Сергей Барсуков.

Предметом Соглашения является взаимореализация инвестиционного проекта – освоение золоторудного месторождения «Дегдекан», расположенного в Тенькинском муниципальном округе Магаданской области. Объём инвестиций проекта составляет – 24 млрд. рублей.

«Мы рады, что одна из знаменитейших компаний Российской Федерации будет сотрудничать с нашим регионом по вопросу золотодобычи. Также у них есть социальная ответственность и стандарт. Отмечу, что «АЛРОСА» окажет и кадровую поддержку, на Колыму приедут их работники, чтобы трудиться на золоторудной фабрике, которую планируют построить», - сказал губернатор Сергей Носов.

Ранее на презентации Магаданской области сообщали о намерении построить новую золотоизвлекательную фабрику с производительностью до 5 тонн золота в год.

Подписание данного соглашения способствует укреплению экономического потенциала Магаданской области, в том числе освоению труднодоступных месторождений полезных ископаемых, увеличению регионального валового продукта, а также повышению эффективности хозяйственной деятельности и созданию новых рабочих мест.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на острове Русский в кампусе ДВФУ. 7-8 сентября площадки форума будут доступны для жителей и гостей Приморья.

Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.