Ветроэнергетический дивизион «Росатома» получил разрешение на строительство Новолакской ВЭС в Республике Дагестан

Ветроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом» получил разрешение Министерства строительства Республики Дагестан на строительство Новолакской ВЭС общей мощностью 300 МВт.

Получению разрешения предшествовало положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство ВЭС, состоящей из 120 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая.

Успешное прохождение экспертизы подтверждает, что проектная документация на объекты строительства соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям всех технических регламентов, в том числе, экологическим, санитарно–эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, нормативно-технической документации и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Ветроэнергетический дивизион «Росатома» консолидирует усилия госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Дивизион был основан в сентябре 2017 года. В его сосредоточено управление всеми компетенциями госкорпорации в ветроэнергетике, от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день Росатом ввел в эксплуатацию свыше 1 ГВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года «Росатом» введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

Сегодня энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.