86 жилищных проектов на Дальнем Востоке реализуются при поддержке Банка ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ продолжает наращивать объемы проектного финансирования застройщиков в Дальневосточном федеральном округе. Как рассказал на Восточном экономическом форуме заместитель председателя правления банка Антон Медведев, с начала года банк заключил сделки с девелоперами на финансирование 23 проектов на Дальнем Востоке на сумму 46 млрд рублей. Таким образом, кредитный портфель банка в ДФО превысил отметку в 565 млрд рублей. За счет этих средств на Востоке России планируется построить 7,7 млн кв. м жилья. Общее количество жилищных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке при поддержке Банка ДОМ.РФ, достигло 86, — это совместная работа с 40 группами компаний как местных, так и федеральных девелоперов.

Больше всего жилья при поддержке Банка ДОМ.РФ строится в Приморском крае (43 проекта, 3,3 млн кв. м), Хабаровском крае (15 проектов, 1 млн кв. м.), Республике Якутии (12 проектов, 1,5 млн кв. м.).

«Доля банка на рынке проектного финансирования ДФО по величине установленных лимитов кредитования достигла 60%. Мы продолжаем расширять географию своего присутствия. В августе мы вышли на 1 место среди банков по региональному охвату на Дальнем Востоке — теперь работаем с застройщиками во всех 11 регионах округа», — сказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

По словам спикера, в банке реализованы технологические решения, которые позволяют предоставлять проектное финансирование вне зависимости от физического присутствия банка в конкретном регионе. Благодаря цифровизации скорость выдачи кредитных средств выросла на 20%, а нагрузка на клиентов при сопровождении сделок снизилась на 40%.

Дальневосточный федеральный округ — один из самых динамично развивающихся регионов по объемам строительства. Только с начала текущего года площадь строящегося жилья в регионе увеличилась на +23% и достигла 6,5 млн кв. метров. А объем ввода жилья в ДФО за первые 7 месяцев 2024 года стал рекордным за последние 10 лет и превысил 2,7 млн кв. метров (+21% к аналогичному периоду 2023 года).