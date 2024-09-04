Производство на крупнейшем в России месторождении цинка запустили в рамках Восточного экономического форума

В Республике Бурятия состоялся запуск горно-обогатительного комбината «Озёрный». Торжественная церемония прошла в рамках Восточного экономического форума – 2024. В мероприятии приняли участие Президент РФ Владимир Путин, Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков, а также представители предприятия.

После выхода на плановую мощность в 2025 году Озёрный ГОК ежегодно будет перерабатывать до 6 миллионов тонн руды, а объёмы продукции составят до 600 тысяч тонн цинкового и до 82 тысяч тонн свинцового концентратов.

Реализация такого масштабного проекта в сжатые сроки стала возможной благодаря привлечению институтов проектного финансирования и беспрецедентной государственной поддержке.

«Вклад государства и вклад в Бурятии в этот проект большой. И сам проект очень большой. Озерное полиметаллическое месторождение было открыто ещё в 1961 году. Оно входит в десятку крупнейших цинковых месторождений в мире по объёмам запасов и качеству руды. Но месторождение долго не разрабатывалось из-за отсутствия технологий и удалённости от инфраструктуры. У проекта сложная история, за него уже дважды брались, потом останавливались. Компания провела большую работу для того, чтобы подобрать технологии, которые могут обеспечить экономическую эффективность проекта. Запуск Озерного ГОКа вносит свой вклад в обеспечение экономического суверенитета государства и является совершенно новой страницей в промышленной истории не только страны, но и всего мира. После выхода на производственные мощности предприятие обеспечит рабочими местами более 1 200 человек. Очень хорошо, когда помощь бюджета, помощь Правительства Российской Федерации дает возможность реализовать такой большой и важный для Дальнего Востока и всей России проект», – сказал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что строительство Озерного горно-обогатительного комбината – крупнейший инвестиционный проект Республики Бурятия с объёмом вложений свыше 100 млрд рублей:

«После выхода на проектные мощности предприятие станет крупнейшим в России и пятым в мире производителем цинкового концентрата. Мы получаем ещё одного промышленного флагмана на Дальнем Востоке, который на долгие годы обеспечивает устойчивое социально-экономическое развитие региона».

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов:

«Строительство Озерного ГОКа в Еравнинском районе Бурятии – долгожданный и значимый для республики проект. Для Бурятии это не только эффективная разработка недр, но и новые рабочие места, развитие инфраструктуры, налоговые вливания в республиканский и местные бюджеты. Безусловно, этот проект – совсем другой налоговый потенциал и района, и республики в целом. Очень отрадно, что самый крупный инвестиционный проект региона перешёл из разряда обсуждаемых в разряд реализованных».

Генеральный директор ООО «Озерное» Владислав Свиблов:

«Компания приступила к строительству Озерного ГОКа в 2019 году. Мы провели большую работу: масштабные технологические исследования, подбор методик обогащения, контрактацию и изготовление необходимого оборудования. Сегодня с уверенностью можно сказать, что технологическая схема Озёрного, где в числе прочего используются высокопроизводительные флотомашины российского производства, на данный момент является уникальной и позволяет получать из упорных руд месторождения качественные товарные концентраты с высоким извлечением».

На Озерном ГОКе введены в эксплуатацию ключевые объекты производственной, транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры. Предприятие первым в республике получило комплексное экологическое разрешение, подтверждающее работу по самым высоким экологическим стандартам и технологиям в области охраны окружающей среды. Занимая социально ответственную позицию, ООО «Озерное» уже инвестировало около 500 миллионов рублей в поддержку социальных, культурных, спортивных инициатив в Республике Бурятия.