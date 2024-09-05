20 сентября 2024 года с 09:00 до 15:00 в Москве Ассоциация НОПСМ и Ассоциация ШОСПИ совместно с группой «Самолет» организуют встречу-семинар «Самолет — производители, поставщики и импортеры строительных материалов».

Адрес: Москва, Даев переулок, 20

Основной целью встречи является предоставление возможности напрямую узнать о порядке и нюансах работы с тендерной площадкой компании, ознакомиться с особенностями подбора претендентов на тендеры и другими формами закупок, практикуемыми в компании. Также будут обсуждаться планы развития и актуальные тренды компании, что позволит выявить точки соприкосновения и укрепить взаимодействие

Спикеры от компании «Самолет»:

Артём Блинов, директор по закупкам и тендерам.

Жанна Емельянова, руководитель управления закупок материалов и оборудования.

Представители крупнейших подрядчиков компании «Самолет».

Мероприятие бесплатное и пройдет в очном формате и формате видеоконференции

Для участия необходимо зарегистрироваться, направив письмо на адрес электронной почты a-solon@yandex.ru с указанием: названия компании, ФИО, должности, мобильного телефона, электронной почты и формата участия (очно или ВКС)

Просьба включить вопросы и проблемы, которые вы хотели бы обсудить с представителями группы «Самолет». Это позволит подготовиться к обсуждению актуальных тем и сделать семинар максимально полезным для всех участников. Окончательная дата для подачи вопросов — 5 сентября 2024 года.