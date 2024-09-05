Для алюминиевой отрасли России настал переломный момент

Глобальный мировой тренд — алюминизация всех отраслей промышленности. Спрос на алюминий благодаря его легкости, прочности, экологичности, возможности бесконечной переработки с каждым годом растет. При этом мировой тренд уже нескольких последних десятилетий – это расширение использования алюминиевых решений при проектировании и производстве транспортных средств. Именно за счет алюминиевых конструкций и комплектующих решается вопрос повышения скорости высокоскоростных железнодорожных магистралей, легкости, маневренности и снижения уровня осадки судов, облегчения легкового транспорта, что особенно важно в связи с распространением электромобилей. Транспортостроение, наряду со строительством, является крупнейшим и наиболее быстрорастущим сегментом потребления алюминия.

Еще одно направление развития – сопутствующая быстровозводимая транспортная инфраструктура из алюминиевых сплавов – сегодня это полностью локализованная технология и производственная цепочка, состоящая из отечественных предприятий. Быстровозводимые конструкции используются для строительства ТПУ, автостанций, жд вокзалов, остановочных павильонов. При этом срок службы таких объектов может составлять десятки лет, они могут легко монтироваться и демонтироваться при переносе конструкций на другую площадку.

Россия, безусловно, не должна отставать от мировых трендов, учитывать в новых разработках возможности современных алюминиевых сплавов и материалов на их основе.

«Алюминиевая Ассоциация совместно с Русалом и игроками рынка принимали активное участие в работе по локализации компонентной базы, что требовало, как развития производственных компетенций, так и помощи в выстраивании цепочек поставок от сырого металла до производства конечной продукции в промышленных масштабах». Очень важным результатом этой работы стало развитие компетенций отечественных производителей: от освоения специальных высокотехнологичных сплавов для автопрома до производства готовых компонентов и агрегатов. Фактически в части алюминиевых компонентов мы можем делать практически все – литье, ковка, штамповка кузовных деталей», — заявила Ирина Казовская в ходе сессии «Российский автопром: курс на Восток или технологический суверенитет» на Восточном экономическом форуме.

Председатель Алюминиевой Ассоциации отметила, что за последние 10 лет были локализованы детали силовой линии: двигатели, головки блока, коробки передач. При этом, практически все детали подвески от систем рычагов, кронштейнов до дисков колес производились на отечественных заводах. Также были локализованы компоненты экстерьера и интерьера, теплообменники, термо- и шумозащита. При этом накопленная база производителей компонентов и полуфабрикатов осталась такой же, что и до 2022 года. Все компетенции и опыт в наличии на производственном рынке.

В планах на ближайшие два года: проводка автомобиля и новых элементов интерьера и экстерьера, не локализованных ранее. При потере экспортных заказов многие поставщики из других сегментов экономики перепрофилировались на рынок транспорта и модернизируют производство, успешно конкурируя с поставщиками компонентов из Китая, Турции и других стран.

Главное, что отметила Ирина Казовская – производители алюминиевых полуфабрикатов и компонентов готовы к новой локализации и могут обеспечить как объемы, так и необходимое качество компонентов. Проблема – в недостаточных стимулах для локализации заходящих на рынок китайских производителей. Среди необходимых мер поддержки: программы локализации пассажирского транспорта в новых условиях, которые включают программу финансирования промышленного оборудования для производства компонентов пассажирского автотранспорта, развитие программы СПИК, программа утилизации ТС, а также программы финансирования и кредитования. Также следует рассмотреть возможность изменения требований к закупочным процедурам, сделав упор на увеличенный жизненный цикл и сниженную стоимость владения, экономическую эффективность, а также на экологичность и безопасность для граждан.

Спикер отметила, что зона роста – создание собственной производственной базы компонентов для электромобилей. Развитие программы производства электротранспорта также требует локализации номенклатурной базы. Компетенции и опыт в производстве компонентов электротранспорта есть, хотя и пришли из других отраслей. Сегодня алюминиевая отрасль может поставлять литые детали корпусов силовой линии, профили для корпуса электробатареи, провода и жгуты электропроводки. Все поставщики приобрели опыт у ведущих ОЕМ и готовы к старту локализации компонентов для электротранспорта.

При этом Ирина Казовская подчеркнула, что опыт развития компонентной базы в различных направлениях создает синергию и помогает в разработке отечественных решений в сегменте транспорта, которые способствует как снижению затрат, так и достижению требований по качеству.

За последние годы на рынке появились новые алюминиевые полностью отечественные продукты, которые имеют огромный потенциал для применения. Сотрудничество поставщиков строительного рынка и машиностроителей привело к созданию первого городского трамвая с полностью алюминиевым интерьером и экстерьером. Налицо явные преимущества продукта: снижение стоимости владения и увеличение жизненного цикла. В жд транспорте – это инновационные танк-контейнеры для СПГ, рефрижераторные контейнеры, алюминиевые вагоны-хопперы (в том числе и первый в России вагон-хоппер – минераловоз). Огромный потенциал для развития водного туризма имеют алюминиевые суда и катамараны – продукт, который постоянно совершенствуется за счет развития сплавов и технологий.

Ирина Казовская отметила, что транспортная система – это не только сами автомобили, вагоны, самолеты, но и дорожная, причальная инфраструктура, которая призвана обеспечить удобство и самое главное – безопасность – транспортных коммуникаций.

Здесь также широко применятся алюминиевые решения – мостовые пешеходные конструкции, дорожные знаки, опоры освещения. При поддержке Алюминиевой Ассоциации разработаны причальные системы, позволяющие модернизировать устаревшую, а зачастую и полностью отсутствующую, причальную инфраструктуру. Таким образом, алюминиевая отрасль готова предложить рынку комплексное решение по созданию как инфраструктуры для судов, так и сами суда, включая СПК современного класса – типа «Валдай-Р», «Метеор» или «Фламинго».

Алюминиевые решения необходимы для развития современного высокоскоростного транспорта и высокоскоростных магистралей (ВСМ), приоритетность развития которых недавно подчеркнул Президент. Алюминий присутствует на всех этапах реализации этого проекта. Новые пути сообщения: порошок для алюмотермитной сварка рельс. Подвижной состав: алюминиевые компоненты кузова, интерьер и экстерьер. Инфраструктура: быстровозводимые здания и блочно-модульные.

Действующие научная и технологическая база полностью готовы к реализации масштабных инфраструктурных задач и выпуску продукции мирового уровня. Ирина Казовская подчеркнула, что по ряду отраслей Россия уже находится в авангарде прогресса – так, в конце 2023 года в стране было открыто движение по первому на континенте автодорожному мосту из алюминиевых сплавов. Высокий уровень локализации автокомпонентов позволит существенно расширить потребление алюминия в автопроме, в том числе для производства автомобилей представительского и высшего класса – AURUS. Масштабные государственные проекты, такие как реновация жилого фонда, «Безопасные и качественные автомобильные дороги», строительство новых станций Московского метрополитена – в каждом из них активно применяются алюминиевые продукты, произведенные российскими предприятиями. Свойства алюминия и вариативность его применения незаменимы в создании современного электротранспорта, грузовых и пассажирских вагонах, товарах народного потребления, энергетике и строительстве.

Обеспечить дальнейший рост потребления алюминия внутри страны призван действующий «План мероприятий по стимулированию спроса на продукцию алюминиевой промышленности на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу до 2030 г.». Реализация документа позволит стимулировать создание высокотехнологичной продукции на основе алюминия, расширение производств и создание новых мощностей, развитие компетенций. Согласно одному из пунктов плана предполагается ежегодное увеличение потребление алюминия на 30 тыс. т. Другим фактором увеличения потребления алюминия внутри страны могут стать технологические долины, формирующиеся на базе Красноярского края и республики Хакасия. Близость к мощностям по производству алюминия, а также налоговые послабления для резидентов позволит созданным на базе ОЭЗ компаниям представить рынку конкурентную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Уже сегодня объем инвестиций в Красноярскую технологическую долину составил 9 млрд рублей, а срок реализации ближайшего проекта намечен на 2025 год. Импульсом к развитию ОЭЗ может стать кооперация с иностранными партнерами в локализации компонентной базы – прежде всего с Китаем.

«Развитие современного высокотехнологичного транспорта невозможно без расширения применения алюминиевых решений. Сейчас важно продолжить прикладывать максимальные усилия по развитию внутреннего рынка и стимулировать создание продукции, сделанной в России. В алюминиевой отрасли страны задействовано свыше 600 тыс. человек, а производители и переработчики алюминия представлены в большинстве регионов России. Мы считаем, что принятие комплекса мер по поддержке отрасли станет прологом для дальнейшего увеличения числа новых рабочих мест и поступлений в региональные бюджеты, а также общего увеличения доли алюминиевой отрасли в ВВП страны. Развитие отечественной высокотехнологичной продукции из алюминия позволит увеличить экспортный потенциал и будет способствовать развитию регионов, в том числе за счет модернизации транспорта, жилых и коммерческих объектов, транспортной и дорожной инфраструктуры. По оценкам экспертов только на внутреннем рынке реальный потенциал потребления алюминия может составлять 2 млн т ежегодно. Все это позволяет создать компетенции внутри страны, новые рабочие места и обрести технологическую независимость», - подытожила председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.

В рамках Восточного экономического форума Алюминиевая Ассоциация представила участникам мероприятия решения по применению алюминия в различных отраслях и провела ряд продуктивных встреч с Министерствами промышленности, энергетики, транспорта и строительства Приморского края.