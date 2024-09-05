В Ростовской области продолжается модернизация трассы Р-280 «Новороссия»

Дорожники завершили капитальный ремонт участка с 15-го по 20-й км федеральной трассы Р-280 «Новороссия», которая берет начало у Ростова-на-Дону и ведет в Мариуполь, Мелитополь, Симферополь, а также является частью сухопутного маршрута в Крым.

Капитальный ремонт занял два года. За это время специалисты усилили основание, заменили дорожное покрытие и привели к нормативу остановочную полосу. На участке также отремонтировали водопропускные трубы, заменили изношенное осевое и боковое барьерное ограждение, а существующее электроосвещение ‒ на современное светодиодное. Кроме того, при ремонте моста через реку Мокрый Чалтырь на 15-м км трассы установили ливневую канализацию с очистными сооружениями, что положительно скажется на экологии территории.

На этом модернизация трассы Р-280 не заканчивается. Сейчас активно идут работы на нескольких участках в границах Ростовской области. В основном это капитальные ремонты, в результате которых дорожники расширят проезжую часть и увеличат пропускную способность трассы. Это значительно улучшит транспортную ситуацию, ведь за последние два года трафик на данном направлении вырос в 2‒3 раза и на отдельных участках достигает 36 тыс. автомобилей в сутки.

«В этом году мы завершим капитальный ремонт отрезка со 108-го по 119-й км на границе с Донецкой Народной Республикой, он станет четырехполосным. На этом же участке, на 111-м км трассы, где идет капитальный ремонт моста через Мокрый Еланчик, также предполагается увеличение количества полос, чтобы не создавать узкое место на трассе. В этом году планируем пустить движение в рабочем режиме по четырем полосам сооружения, а полностью завершим капремонт в следующем году», – рассказал директор ростовского филиала ФКУ Упрдор Москва ‒ Волгоград Степан Чибров.

Вместе с тем продолжается расширение до четырех полос движения отрезка км 36 – км 45, завершается проектирование аналогичных работ еще на двух участках – с 45-го по 54-й км и со 103-го по 108-й км. Также в этом году начнутся подготовительные работы к капитальному ремонту путепровода над железной дорогой на 63-м км трассы: он будет доведен до четырех полос движения.