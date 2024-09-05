Завод «Красное Сормово» начал постройку юбилейного сухогруза проекта RSD59

Корабелы нижегородского завода "Красное Сормово" (входит в ОСК) приступили к строительству юбилейного – 50-го по счету сухогруза проекта RSD59. Об этом говорится в сообщении верфи от 5 сентября.



По словам заместителя генерального директора по производству "Красного Сормова" Дмитрия Лаврентьева, в настоящее время происходит резка металла для будущего судна. Российскому морскому регистру судоходства (РС) предоставлена информация о ходе строительства сухогруза для включения его в базу Регистра.

«На данный момент в корпусном цехе верфи обработали, провели дробеструйную очистку, покрасили и загрунтовали 70 тонн металла. В дальнейшем из него будет собрана первая днищевая секция судна», – рассказал Лаврентьев.

Ранее завод "Красное Сормово" построил пять серий универсальных сухогрузов проекта RSD59. Шестая серия, будет состоять из 34 сухогрузов и станет крупнейшей за всю историю ОСК.



Сухогрузы проекта RSD59 используются для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В", добавляют на заводе.



Напомним, разработчиком проекта RSD59 является компания "Морское Инженерное Бюро". Помимо "Красного Сормова", строительство сухогрузов данного проекта ведется на Невском судостроительно-судоремонтном заводе и "Окской судоверфи".