Инициативу КРДВ по развитию локальной энергетики поддержали на ВЭФ

На полях Восточного экономического форума состоялось экспертное обсуждение развития энергетики Дальнего Востока на перспективу до 2050 года. В рамках сессии «Финансирование современной энергетики» руководитель направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максим Губанов представил инициативу по привлечению инвестиций в проекты модернизации локальной энергетики.

По его словам, необходимость развития распределённой генерации на основе современных технологий, включая возобновляемые источники энергии, обусловлена потребностью в обеспечении гарантированного энергоснабжения удалённых и изолированных районов макрорегиона, и является важным направлением технологического развития самой энергетической отрасли.

«Мы отмечаем значительный интерес к этой сфере со стороны бизнеса и стремимся создать институциональные условия для его развития в целях решения насущной государственной задачи. Совместно с Инфраструктурным центром «Энерджинет» и Российским энергетическим агентством мы разработали ряд системных предложений, которые включают разработку комплексных программ развития локальной инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расширение действующих механизмов возврата инвестиций и инструменты государственной поддержки инвестиционных проектов», - рассказал Максим Губанов.

Для подтверждения расчётных эффектов от реализации предлагаемой инициативы планируется создание проектного центра при участии КРДВ, РЭА Минэнерго России, Платформы НТИ и Инфраструктурного центра «Энерджинет», ключевой задачей которого будет обеспечение реализации пилотных проектов в различных регионах Дальнего Востока, Сибири и Арктики. Соответствующие предложения в настоящее время находятся на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.

«Объединение усилий различных ведомств на одной платформе позволит обосновать потребность в реализации проектов локальной энергетики с учётом действующих государственных программ, определить наилучшее технологическое решение и разработать оптимальную форму государственно-частного партнерства. Созданный на базе государственных структур проектной центр может стать действенным инструментом реализации государственной энергетической политики в удалённых и изолированных районах всей страны», - резюмировал Максим Губанов.

Инициатива КРДВ обсуждалась в рамках президентской сессии «Новая энергия Дальнего Востока», которая прошла в виде совместного заседания Минэнерго России, Минвостокразвития России и Комиссии Государственного Совета по направлению «Энергетика» с участием губернаторов субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов и руководителей крупнейших энергетических компаний.

В рамках своего выступления председатель Комиссии Государственного Совета по направлению «Энергетика», Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поддержал предложения КРДВ.