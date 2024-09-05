Инициативу КРДВ по развитию локальной энергетики поддержали на ВЭФ
На полях Восточного экономического форума состоялось экспертное обсуждение развития энергетики Дальнего Востока на перспективу до 2050 года. В рамках сессии «Финансирование современной энергетики» руководитель направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максим Губанов представил инициативу по привлечению инвестиций в проекты модернизации локальной энергетики.
По его словам, необходимость развития распределённой генерации на основе современных технологий, включая возобновляемые источники энергии, обусловлена потребностью в обеспечении гарантированного энергоснабжения удалённых и изолированных районов макрорегиона, и является важным направлением технологического развития самой энергетической отрасли.
«Мы отмечаем значительный интерес к этой сфере со стороны бизнеса и стремимся создать институциональные условия для его развития в целях решения насущной государственной задачи. Совместно с Инфраструктурным центром «Энерджинет» и Российским энергетическим агентством мы разработали ряд системных предложений, которые включают разработку комплексных программ развития локальной инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расширение действующих механизмов возврата инвестиций и инструменты государственной поддержки инвестиционных проектов», - рассказал Максим Губанов.
Для подтверждения расчётных эффектов от реализации предлагаемой инициативы планируется создание проектного центра при участии КРДВ, РЭА Минэнерго России, Платформы НТИ и Инфраструктурного центра «Энерджинет», ключевой задачей которого будет обеспечение реализации пилотных проектов в различных регионах Дальнего Востока, Сибири и Арктики. Соответствующие предложения в настоящее время находятся на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.
«Объединение усилий различных ведомств на одной платформе позволит обосновать потребность в реализации проектов локальной энергетики с учётом действующих государственных программ, определить наилучшее технологическое решение и разработать оптимальную форму государственно-частного партнерства. Созданный на базе государственных структур проектной центр может стать действенным инструментом реализации государственной энергетической политики в удалённых и изолированных районах всей страны», - резюмировал Максим Губанов.
Инициатива КРДВ обсуждалась в рамках президентской сессии «Новая энергия Дальнего Востока», которая прошла в виде совместного заседания Минэнерго России, Минвостокразвития России и Комиссии Государственного Совета по направлению «Энергетика» с участием губернаторов субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов и руководителей крупнейших энергетических компаний.
В рамках своего выступления председатель Комиссии Государственного Совета по направлению «Энергетика», Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поддержал предложения КРДВ.
«В программе развития энергетики Дальневосточного федерального округа на перспективу до 2050 года необходимо предусмотреть механизмы государственной поддержки инвестиционных проектов локальной энергетики. Предложения КРДВ отличаются системностью и глубиной проработки, встречают поддержку со стороны региональных властей и предусматривают пилотную фазу, поэтому считаю целесообразным их поддержать», - отметил Айсен Николаев.