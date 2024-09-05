Рыбодобытчики Камчатки построят рефрижераторные суда и заводы по переработке минтая

3 часа назад
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Источник:
Минвостокразвития
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На полях IX Восточного экономического форума Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина (РК им. В.И. Ленина) заключили соглашение о сотрудничестве по реализации крупного инвестпроекта. Планируется пополнить флот новыми рефрижераторными судами, а также построить высокопроизводительные заводы по переработке минтая и иных видов рыб. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора КРДВ Кирилл Каменев и председатель РК им. В.И. Ленина Сергей Тарусов.

«Мы реализуем программу развития рыболовецкого флота в рамках механизма инвестквот и планируем построить 2 транспортных рефрижераторных судна длиной не менее 120 метров и вместимостью порядка 8 тыс. тонн каждое. Кроме того, будет построено 2 рыбоперерабатывающих завода. Эти проекты позволят обеспечить закрытый цикл по вылову и переработке рыбы, а также существенно расширить производство и обеспечить рынок свежей, качественной и доступной рыбной продукцией», - прокомментировал председатель РК им. В.И. Ленина Сергей Тарусов.

По соглашению, инвестиции в проект строительства рефрижераторных судов составят около 14,5 млрд рублей, а в строительство рабоперерабатывающих заводов – 3,28 млрд рублей. На предприятиях будет создано около 350 рабочих мест.

«РК им. В.И. Ленина реализует масштабный проект по развитию производственных фондов, сумма инвестиций по которому должна составить 52 млрд рублей из которых вложено уже 13 млрд. Строительство флота, рыбодобывающих и рефрижераторных судов, а также возведение новых рыбоперерабатывающих заводов позволит повысить доступность рыбной продукции за счет более эффективного вылова и глубокой переработки продукции. Мы окажем всестороннюю поддержку инвестору, в частности, с выбором земельного участка под проект, проработкой инфраструктурного обеспечения, получением мер государственной поддержки», - подчеркнул заместитель генерального директора КРДВ Кирилл Каменев.

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