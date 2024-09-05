Рыбодобытчики Камчатки построят рефрижераторные суда и заводы по переработке минтая

На полях IX Восточного экономического форума Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина (РК им. В.И. Ленина) заключили соглашение о сотрудничестве по реализации крупного инвестпроекта. Планируется пополнить флот новыми рефрижераторными судами, а также построить высокопроизводительные заводы по переработке минтая и иных видов рыб. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора КРДВ Кирилл Каменев и председатель РК им. В.И. Ленина Сергей Тарусов.

«Мы реализуем программу развития рыболовецкого флота в рамках механизма инвестквот и планируем построить 2 транспортных рефрижераторных судна длиной не менее 120 метров и вместимостью порядка 8 тыс. тонн каждое. Кроме того, будет построено 2 рыбоперерабатывающих завода. Эти проекты позволят обеспечить закрытый цикл по вылову и переработке рыбы, а также существенно расширить производство и обеспечить рынок свежей, качественной и доступной рыбной продукцией», - прокомментировал председатель РК им. В.И. Ленина Сергей Тарусов.

По соглашению, инвестиции в проект строительства рефрижераторных судов составят около 14,5 млрд рублей, а в строительство рабоперерабатывающих заводов – 3,28 млрд рублей. На предприятиях будет создано около 350 рабочих мест.