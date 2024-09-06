Ловозерский ГОК начнет освоение западной части рудника Карнасурт в Заполярье

Ловозерский горно-обогатительный комбинат (ООО "Ловозерский ГОК", предприятие горнорудного дивизиона Росатома) начал геологическое изучение юго-западного фланга рудника Карнасурт, запасы которого оцениваются в более чем в 5 млн тонн руды. Как сообщает пресс-служба дивизиона, освоение этой части рудника планируется начать в 2025 году.

"По оценке нашей геологической службы, запасы участка составляют 5,2 млн тонн руды. Отработку планируем осуществлять до 2050 года Запасы юго-запада Карнасурта позволяют сохранить текущий уровень добычи до ввода в действие нижних горизонтов рудника", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Ловозерский ГОК" Владимира Федякова.

Оцененные запасы планируется утвердить в Государственной комиссии по запасам в 2024 году, а в 2025 году - начать горнопроходческие работы. Таким образом, отмечается в сообщении, будут гарантированы бесперебойные поставки сырья - лопаритового концентрата - на Соликамский магниевый завод, также входящий в горнорудный дивизион Росатома. В Соликамске из лопаритового концентрата выделяют редкоземельные металлы для высокотехнологичной промышленности России. Здесь ведется проектирование нового разделительного комплекса объемом производства 2,5 тыс. тонн РЗМ (редкоземельные металлы - прим. ТАСС) в год.

Ловозерское лопаритовое месторождение

Ловозерское лопаритовое месторождение - расположено в Ловозерских тундрах на территории Мурманской области. Здесь добывается минерал лопарит, который является источником тантала, ниобия, титана и редкоземельных элементов (РЗМ). Ловозерское месторождение в настоящее время является единственным российским месторождением, где производится товарная добыча РЗМ, титана, тантала и ниобия. В настоящее время добыча ведется на руднике Карнасурт. С 1984 по 2009 годах также работал Умбозерский рудник. В начальный период разработки месторождения (1950-1970-е годы) выемка руды производилась еще и небольшими карьерами.

Рудник Карнасурт расположен в северо-западной части Ловозерских тундр, на берегу озера Ильма в 5 км южнее поселка Ревда. Осенью 2023 года геологи Ловозерского ГОК сообщили об обнаружении в подземных горных выработках в восточной части рудника уникальной по красоте пегматитовой жилы, сочетание минералов в которой ранее не встречалось ни в одной породе. Руководство предприятия приняло решение о консервации пегматитовой жилы и поддержке научных исследований.