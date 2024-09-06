Петербургские «Лазерные системы» увеличат производство 3D-принтеров в четыре раза

Петербургское АО «Лазерные системы» в 2025 г. планирует нарастить производство 3D-принтеров для промышленного изготовления запчастей, комплектующих и оборудования в четыре раза. Об этом изданию «Ведомости Северо-Запад» рассказал директор департамента аддитивных технологий компании Алексей Ким.

Компания занимается разработкой и изготовлением высокотехнологичного оборудования на базе лазерных технологий, в том числе 3D-принтеров (металлопорошковых 3D-станков). Производственная площадка расположена в Стрельне на территории Особой экономической зоны «Санкт-Петербург».

Речь идет об увеличении выпуска промышленных 3D-принтеров, их стоимость составляет от 20 до 75 млн руб. за одну единицу. По итогам текущего года объем производства 3D-принтеров составит порядка 15 единиц. За 2025 г. планируется произвести не менее 60 3D-принтеров. По предварительным оценкам, выручка компании от продажи этой продукции за 2024 г. составит порядка 500 млн руб., а в 2025 г. – 2 млрд руб.

Решение увеличить объемы производства связано с ростом заказов. «Лазерные системы» начали серийно выпускать 3D-станки еще до 2020 г., но как пояснил Ким, заказов на отечественную аддитивную продукцию тогда практически не было. Спрос на такие станки в России находится на начальном этапе развития, те же компании, которые были готовы использовать 3D-принтеры, покупали европейские станки.

«Но в 2022 г. на фоне санкций возникли сложности с поставками из Европы. И затем спрос разделился: часть компаний стала приобретать российские 3D-принтеры, другие переориентировались на Китай», – отметил он, добавив, что при покупке китайских станков российские компании сталкиваются с рисками. Китайские производители продают станки через дилеров (посредников) на территории России, которые осуществляют техподдержку этого оборудования. Но их компетенций для осуществления техподдержки зачастую оказывается недостаточно. Кроме того, для китайских производителей есть угроза вторичных санкций при продаже оборудования российским компаниям. По словам Кима, в пользу отечественной продукции выступает и фактор цены. Российские 3D-станки стоят на 10-20% дешевле китайских аналогов.

3D-станки фактически позволяют печатать любые металлические детали и оборудование. Во многом технология сейчас направлена на производство запчастей для оборудования, которое лишилось техподдержки после ухода иностранных компаний. Кроме того, они позволяют печать детали специфической номенклатуры, которые нельзя произвести традиционным способом. 3D-принтеры применяются компаниями, которые работают в сфере машиностроения, металлообработки, нефтегазовой отрасли, аэрокосмической отрасли для изготовления прототипов, деталей двигателей и оснастки, а также в медицине, протезировании и т.д.

Среди заказчиков 3D-станков, которые производит компания, ПАО «Северсталь», Центр аддитивных технологий (ЦАТ) госкорпорации «Ростех», Уральский завод гражданской авиации, Московский авиационный институт, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева и др.

Несмотря на актуальность технологии в текущих реалиях, в России она пока далека от массового применения, что с одной стороны, связано с высокой стоимостью продукции, с другой, с определенным консерватизмом в сфере промышленности. Кроме того, потенциальной проблемой может стать подготовка соответствующих кадров.

Как пояснила изданию генеральный директор Академии аддитивных технологий «Цифра Цифра» Дарья Дмитриева, в России есть кафедры соответствующих технологий, но для подготовки специалистов нужно больше практико-ориентированных программ. Однако она добавила, что их нехватку компенсирует дополнительное образование в сфере аддитивных технологий. По оценкам Дмитриевой, у российских производителей 3D- принтеров сейчас есть потенциал для роста. «Пока рынок не насыщен предложением, и центры контрактной печати уже загружены. В течение примерно пяти лет отечественный рынок будет расти, далее будет сформирована конкуренция», – добавила она.

Заведующий кафедрой безопасности Президентской академии в Санкт-Петербурге Александр Дмитриев отмечает, что спрос на российском рынке на данное 3D-оборудование будет расти, поскольку аддитивные технологии позволяют повысить эффективность производственного процесса, особенно деталей со сложной геометрией и характеристиками, связанными с точностью изготовления.

«Также преимуществом является то, что готовая продукция будет появляться сразу в месте ее непосредственного потребления, и не будет необходимости в поставках, занимающих долгое время. Нормативная база и ГОСТы в части аддитивных технологий активно развиваются, поэтому в скором времени качество изделий, произведенных с помощью 3D-принтеров будет сравнимо с деталями, изготовленными традиционным способом или, даже превысят их», – добавил он.

С другой стороны, потенциальным вызовом для российских производителей может стать возвращение на российских рынок европейский производителей, если геополитическая ситуация изменится. Однако Дмитриева полагает, что с учетом наработанной технологической базы, российские производители укрепят свои позиции, кроме того переориентация на отечественную продукцию позволит избежать проблем, связанных с сервисом и поставками оборудования.