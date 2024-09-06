Трубопровод с чистой водой построят для нескольких районов города Сочи

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского внутригородского района города Сочи в рамках сразу четырех этапов. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

Существующий водовод от резервуаров для чистой воды «Чайфабрика» до границ Адлерского района построили еще в 1960-е годы прошлого века. Сейчас его износ составляет около 90%. Поэтому назрела острая необходимость строительства нового участка трубопровода.

Проектными решениями предусматривается прокладка водовода по улицам Голубые Дали, Изумрудная, Орбитовская, Верхнеизвестинская, Известинская, Ленина. Его подключат к новому магистральному трубопроводу вдоль улицы Ленина, проектная документация на который также получила положительное заключение Главгосэкспертизы в начале 2024 года.

Далее специалистам предстоит подключить абонентов к новому трубопроводу.

В итоге, после окончания всех работ, бесперебойное водоснабжение и резерв мощности в пиковый период курортного сезона будут созданы в Адлерском, Хостинском и Центральном районах.

Застройщик – МКУ г. Сочи «ДКР». Проектировщик – ФАУ «Роскапстрой»