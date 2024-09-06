В Петербурге построят завод по выпуску электротехнического оборудования

Завод по производству электротехнического оборудования построят в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" к концу 2025 года. На новой площадке планируется выпуск широкого спектра высоковольтного оборудования, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы закладываем новое предприятие и делаем еще один шаг для развития будущего. Начало реализации нового проекта компании "Электроаппарат" полностью соответствует тем задачам, которые поставил президент России", - сказал губернатор города Александр Беглов на церемонии открытия начала строительства предприятия.

На предприятии будет создано не менее 900 рабочих мест. Объем инвестиций составит не менее 2,2 млрд рублей.

"За последнее время много сделано по строительству сетевого комплекса. Для развития энергетики важно, чтобы мы обладали собственной технологической базой, собственным оборудованием", - отметил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

Планируется, что к 2027 году объем налоговых поступлений от предприятия в бюджет Санкт-Петербурга составит более 100 млн рублей.

На предприятии будут выпускать трансформаторы тока, элегазовые и генераторные выключатели, разъединители, комплектные элегазовые распределительные устройства .

Дальнейшие планы компании связаны с разработкой новых продуктов и модификацией существующего оборудования, проведением комплекса научно-исследовательских опытно-конструкторских работ.