«Росатом» представил на ВЭФ решения для «зеленого» энергоснабжения удаленных территорий

Решения Машиностроительного дивизиона «Росатома» в области малой атомной энергетики способствуют раскрытию потенциала удаленных территорий за счет обеспечения потребителей эффективной и низкоуглеродной электроэнергией с прогнозируемым тарифом на долгий срок. Об этом заявил заместитель главы Машиностроительного дивизиона госкорпорации Владимир Аптекарев на сессии «Территория трех границ: Хасан как новый драйвер развития юга Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, плавучие энергоблоки позволят обеспечить, в том числе, удаленные территории необходимой мощностью для реализации проектов различной сложности – от запуска крупных промышленных производств до создания туристических кластеров. В частности, в настоящее время Машиностроительный дивизион «Росатома» и правительство Приморского края обсуждают возможность строительства плавучих атомных энергоблоков для электроснабжения юга Дальнего Востока, где планируется создать федеральный круглогодичный морской курорт на озере Хасан.

«Озеро Хасан – особый климатический район с уникальной природой и микроклиматом, поэтому этот проект нам особенно интересен. Плавучий энергоблок – тот самый продукт, который позволит электрифицировать территорию с минимальным техногенным воздействием на ее окружающую среду. Производство плавэнергоблоков серийно освоено и самое главное, что нам сейчас необходимо – возможность привлечения долгосрочного финансирования по сравнительно низким ставкам для предоставления наиболее комфортного тарифа в Приморье», – отметил Владимир Аптекарев.

Плавучие энергоблоки – современное высокотехнологичное решение для надежного и экономически выгодного электроснабжения прибрежных и изолированных регионов от углеродно-нейтрального источника. В основе решения лежит референтная инновационная реакторная установка типа РИТМ-200, хорошо зарекомендовавшая себя в эксплуатации на атомных ледоколах проекта 22220. Мобильность и маневренность плавучих энергоблоков позволит оперативно наращивать объем в случае роста спроса на электроэнергию, обеспечит высокопрогнозируемый тариф сроком на 40 лет, а за счет использования низкоуглеродной ядерной энергии и отсутствия операций с ядерным топливом на борту и площадке эксплуатации ПЭБ, энергообъект не окажет негативного воздействия на окружающую среду.

В настоящее время на стадии строительства находятся плавучие энергоблоки для электроснабжения одного из крупнейших неосвоенных месторождений меди в мире, расположенного в Чукотском АО. Машиностроительный дивизион «Росатома» реализует проект строительства плавучего энергоблока «под ключ».

На «АТОМЭКСПО-2024» в марте 2024 года между Машиностроительным дивизионом «Росатома» и правительством Приморского края было заключено соглашение о взаимодействии по вопросам оценки возможности создания в регионе объектов генерации электроэнергии на основе плавучих энергоблоков.

Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для обсуждения инвестиционного потенциала Дальнего Востока, представления новых проектов и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Учрежден указом Президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Оператором выступает Фонд «Росконгресс».

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает реализацию новых проектов и плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. «Росатом», как единственная российская глобальная технологическая компания, и его предприятия принимают активное участие в этой работе.