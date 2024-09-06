«Росэлектроника» начала поставки импортозамещенных ИК-фильтров для работы в экстремальных условиях

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил первую партию оптических инфракрасных фильтров для тепловизоров и аппаратуры видеонаблюдения, а также систем контроля уровня кислорода и опасных газов в помещениях. Изделия позволяют оборудованию работать в сумерках, темноте, тумане, при задымлении и способны заменить зарубежные аналоги шведских, американских и английских производителей.

Интерференционные инфракрасные фильтры «Аметист-ИК» – инициативная разработка входящего в «Росэлектронику» НИИ «Гириконд». Освоенная предприятием линейка включает в себя коротковолновые и длинноволновые блокирующие, а также узкополосные и полосовые фильтры.

Фильтры сохраняют рабочие свойства в течение 15 лет при эксплуатации в температурном режиме от -60 до +70 градусов по Цельсию и относительной влажности 98%. Изделия легко монтируются на любой объектив и позволяют получать изображение в спектральном диапазоне от 2 мкм до 20 мкм.

«Разработанные предприятием изделия обладают характеристиками на уровне ведущих зарубежных аналогов, выпускаемых компаниями Spectrogon, Andover, Edmund Optics, NOС. Применение современных технологий вакуумного осаждения многослойных тонкопленочных покрытий позволило добиться нужных спектральных характеристик. Мы поставили новые ИК-фильтры предприятию, которое занимается производством газоанализаторов. Полагаем, что именно производители оптоэлектронного приборостроения станут основными заказчиками фильтров «Аметист», – заявила заместитель генерального директора НИИ «Гириконд» по развитию бизнеса Александра Кряжева.

НИИ «Гириконд» – базовое предприятие радиоэлектронного комплекса РФ в области конденсаторов и нелинейных полупроводниковых резисторов.