«Россети» представили Александру Новаку возможности Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей

Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак в ходе поездки в Санкт-Петербург посетил научный центр Группы «Россети», где ознакомился с его возможностями для изучения и создания инновационных решений. В мероприятии приняли участие Губернатор Александр Беглов и первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров.

«Россети» открыли Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей (ИЛЦС) в 2024 году, о чем глава компании Андрей Рюмин доложил Президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече .

Ранее Андрей Рюмин отмечал, что для решения задач импортозамещения Группа «Россети» сотрудничает с ведущими отечественными производителями оборудования и сама ведет научные работы. В рамках этой деятельности и была создана лаборатория, которая сейчас является уникальным исследовательским центром распределительных сетей в России.

ИЛЦС занимается разработкой, испытанием и сертификацией оборудования. Некоторые из реализованных здесь решений, например, российский комплекс моделирования энергосистем в режиме реального времени, по своим показателям превосходят многие зарубежные аналоги.

Возможности ИЛЦС позволяют тестировать цифровые комплексы, оценивать влияние электромагнитного излучения и солнечной радиации, решать задачи в сфере кибербезопасности. Кроме того, здесь можно испытывать оборудование в экстремальных режимах, проводить учебные занятия.