В Челябинской области модернизируют мачтовое освещение футбольного поля

В Миассе выполнят работы по модернизация мачтового освещения центрального футбольного поля стадиона Труд, сообщает RosTender.info.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Старт" Миасского городского округа" принимает заявки на участие в тендере до 16 сентября. Начальная цена контракта составляет 45 млн рублей.

Исполнителю необходимо выполнить демонтаж существующих прожекторов c лампами ДКсТ 2000, установленных на существующих мачтах освещения высотой 55 метров, установить светодиодные прожектора с функцией диммирования на существующих мачтах освещения высотой 55 метров, так же выполнить поставку и установку шкафов управления наружным освещением в комплекте с автоматизированной системой учета и управления мощностью.