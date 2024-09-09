Более 40 км линий электроосвещения построено на рязанских дорогах

Дороги в 19 населенных пунктах Рязанской области оборудовали современными автоматическими линиями электроосвещения, сообщил губернатор Павел Малков в понедельник в своем телеграмм-канале.

"На участках дорог в Александро-Невском, Пронском, Рыбновском, Сапожковском, Кораблинском, Ухоловском районах установили бетонные опоры с современными светодиодными светильниками. Работы проведены в 19 населенных пунктах, всего построено более 40 км линий электроосвещения", - отметил глава региона.

По словам Малкова, система настроена на автоматический режим работы в зависимости от уровня освещенности в разное время суток и время года.

"Завершаются пуско-наладочные работы. В ближайшее время все новые фонари заработают в полном объеме и на дорогах станет светлее и безопаснее", - добавил он.

Работы проводились в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".