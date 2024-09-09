На дороге между Мурманским шоссе и Шлиссельбургом в Ленобласти станет светлее

09 сент. 2024, 16:00:14
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
dorinfo.ru
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В Ленинградской области к концу октября на дороге между Мурманским шоссе и Шлиссельбургом заработают 200 новых светильников. Об этом сообщает Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти в своем Telegram-канале в понедельник, 9 сентября.

Большая часть освещения уже установлена. На данный момент рабочие завершают монтаж оставшегося освещения, и устраивают коммуникации для подключения светильников. Перед монтажем освещения на некоторых участках необходимо переустроить трубы.

За год в Ленобласти будет построено почти 60 км нового освещения. Конструкции будут оснащены системой автоматического управления, которая позволяет светильникам самостоятельно определять время включения и выключения, ориентируясь по специальным датчикам. В Бокситогорском районе освещение установят в восьми деревнях, а в Приозерском районе – в пяти поселках.

Добавим, в этом году дорожные работы пройдут во Всеволожском, Выборгском, Тосненском, Приозерском и Подпорожском районах Ленобласти. 

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