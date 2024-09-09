ООО «Башкирэнерго» определено системообразующей ТСО Башкирии

Распоряжением Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова от 5 сентября ООО «Башкирэнерго» («Башкирские распределительные электрические сети») определено системообразующей территориальной сетевой организацией (ТСО).

Статус системообразующей ТСО на основании утверждённых Правительством РФ критериев получает крупнейшая в регионе ТСО, которой и является ООО «Башкирэнерго», эксплуатирующее около 80 процентов электрических сетей в Башкирии. Таким образом, в республике определен единый центр ответственности за надежное энергоснабжение потребителей.

Введение статуса системообразующей ТСО призвано покончить с «лоскутностью» электрических сетей, навести порядок и обеспечить надежное функционирование электросетевого комплекса и привлечение инвестиций, в первую очередь, в распределительные сети.