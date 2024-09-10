Подписан протокол о начале работ по проекту атомной станции малой мощности в Узбекистане

АО «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ, Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») и ГП «Дирекция по строительству атомной станции» при Агентстве «Узатом» подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане.

Документ был подписан в присутствии заместителя генерального директора – директора Блока международной деятельности госкорпорации «Росатом» Николая Спасского и директора Агентства по атомной энергии при кабинете министров Республики Узбекистан Азима Ахмедхаджаева.

«Протокол, подписанный сегодня, закрепляет факт исполнения первоочередных условий в части нормативных и финансовых обязательств сторон. Инжиниринговый дивизион «Росатома» приступает к активной проработке документации для получения лицензии на размещение АСММ и изыскательским работам на стройплощадке», – сообщил директор проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии АО АСЭ Павел Безруков.

«Сегодняшнее подписание знаменует переход к активной работе по реализации первой АСММ в Узбекистане и позволит нам в ближайшее время начать непосредственные работы на стройплощадке», – подчеркнул директор Дирекции по строительству атомной станции при агентстве «Узатом» Отабек Аманов.

Предварительные работы по проекту АСММ начались еще летом – в июне на площадке будущей атомной станции состоялся первый Штаб по сооружению, на котором были определены первоочередные задачи, выполнение которых позволит в регламентные сроки начать работу.

В конце августа стартовали работы по созданию вахтового городка для строителей будущей атомной станции. Это первый шаг по традиционному комплексному развитию территории присутствия АЭС – в регионе появятся культурные, образовательные проекты, медицинские организации, а населенный пункт привлечет людей для жизни, промышленные компании и коммерческие организации – для работы.

Контракт, подписанный 27 мая 2024 года, предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту общей мощностью 330 МВт (6 реакторов по 55 МВт каждый). АО «Атомстройэкспорт» (Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») выступает генеральным подрядчиком сооружения станции, к строительству также будут привлечены местные компании.

В основе узбекистанского проекта лежит новейшая российская разработка – водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, который является результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения РИТМ-200 под наземное размещение. Проект характеризуют компактность, интегральная компоновка и сокращенные темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации.

Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80 % выручки дивизиона составляют зарубежные проекты.

Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии, строит надежные и безопасные АЭС с реакторами типа ВВЭР поколения III+, которые отвечают всем международным требованиям и рекомендациям.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.