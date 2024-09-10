В Ростехе создают решение для работы с большими данными и цифровыми двойниками

Компания «РТ-Иридиум» и Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) холдинга «Росэлектроника» (оба предприятия входят в Ростех) подписали соглашение о сотрудничестве с целью создания нового высокопроизводительного программно-аппаратного комплекса. Он позволит эффективно работать с большими данными фундаментальных и прикладных научных исследований. Также его можно применять при конструировании цифровых двойников производственных процессов крупных промышленных предприятий. Ранее для решения таких задач в основном использовалось зарубежное программное обеспечение и оборудование.

Создание и внедрение нового программно-аппаратного комплекса на базе решений НИЦЭВТ и «РТ-Иридиум» (входит в «РТ-Проектные технологии» Ростеха) позволит создать полностью отечественную систему защищенных вычислительных и облачных сервисов. В проект планируется включить элементы разработки компании «РТ-Иридиум» в сфере виртуализации — «Программный комплекс «Иридиум» (ПК «Иридиум»). В свою очередь, НИЦЭВТ предоставит вычислительную технику.

«Благодаря нашему сотрудничеству с НИЦЭВТ более широкий круг пользователей сможет получить доступ к высокопроизводительным вычислительным мощностям. Работа с распределенными вычислениями и большими данными станет для них более оперативной и качественной. А расширение линейки отечественных ПАК повысит общий уровень безопасности ИТ-услуг в нашей стране, создаст предпосылки для появления новых направлений инновационного бизнеса», — отметил главный конструктор «РТ-Иридиум» Игорь Коптелов.

Соглашение также предусматривает совместную работу по решению задач импортозамещения благодаря расширению линейки отечественных высокопроизводительных вычислительных комплексов.