В Свердловской области построят автодорожный мостовой переход

В городе Нижний Тагил проведут строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры, сообщает RosTender.info.

Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика городского хозяйства" принимает заявки на участие в тендере до 18 сентября. С победителем заключается контракт на сумму 390 млн рублей из средств местного бюджета.

Работы проведут в городе Нижний Тагил, от пр. Уральский до пересечения с автодорогой "Южный подъезд к г. Нижний Тагил" на км 13+100 через Нижнетагильский пруд. Протяженность мостового перехода на магистральной улице общегородского значения регулируемого движения должна составлять 434 метра, шумозащитного экрана - 186 метров. Также, необходимо установить наружное освещение и провести благоустройство и озеленение. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на 25 ноября 2025 года.