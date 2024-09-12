Марат Хуснуллин: В ДНР и ЛНР на 31 площадке инвесторы ведут строительство домов более чем на 5,5 тыс. квартир

Инфраструктура новых регионов активно развивается. Строительство там нового жилья является одной из ключевых задач, ведущих к росту экономики и повышению качества жизни населения. В настоящее время в Донецкой Народной Республике работы ведутся на 20 строительных площадках, а в Луганской Народной Республике осваивают 11 земельных участков. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Мы видим всё больше инвесторов, которые проявляют интерес к реализации своих бизнес-проектов в новых регионах. Сейчас в ДНР подписаны 32 инвестиционных соглашения, в результате которых в Мариуполе появится 3,5 тыс. комфортных квартир. Их общая площадь составит почти 200 тыс. кв. м. А в ЛНР заключено 11 инвестиционных соглашений на строительство 43 многоквартирных домов в Луганске и Свердловске – это около 2 тыс. квартир и 200 индивидуальных жилых домов», – рассказал Марат Хуснуллин.

Так, например, в Жовтневом районе Мариуполя уже возводят девятиэтажный дом на улице Бахчиванджи, жилой комплекс «Дом с часами» вместит два корпуса по восемь этажей. Строятся также 15- и 12-этажные дома на проспекте Металлургов и две восьмиэтажки на улице Апатова. В ЛНР приступили к возведению домов в мкр-не Центральном в городе Свердловске и на пяти улицах в Луганске.

Многие застройщики решили воспользоваться льготами и преференциями, которые предоставляет свободная экономическая зона в новых регионах, и стали её участниками. Регулятором СЭЗ выступает Минстрой России, Фонд развития территорий – управляющая компания.