Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри — Пенино — Шарапово

12 сент. 2024, 16:15:16
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Источник:
Информационный Центр Прав...
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В столице запустили первую очередь трассы Мамыри — Пенино — Шарапово. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Создание дорожного каркаса — один из приоритетов программы развития ТиНАО. Ключевой проект на ближайшие годы — строительство дублера Калужского шоссе. Дорога длиной около 23 километров пройдет от станции метро "Тютчевская" до Троицка. Открытый сегодня участок дублера (от автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до Середнево — Марьино — Десна) — третий по счету, первые два были построены в 2021-2022 годах. И самый крупный — его длина почти 10 километров», — сказал мэр.

Здесь возведены четыре искусственных сооружения; выполнено переустройство 115 километров инженерных коммуникаций; установлены шумозащитные экраны.

Новая трасса улучшит транспортное обслуживание больше 320 тысяч жителей районов Коммунарка, Филимонковский и Троицк. Теперь готовность всего дублера Калужского шоссе — 60%. 

«До конца года собираемся завершить строительство участка от "Тютчевской" до проектируемого проезда №7502. Сейчас еще проектируем оставшиеся два участка общей протяжëнностью 12,2 километра», — заключил глава города. 

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