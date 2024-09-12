Более 210 тыс. кв. м недвижимости построят в Москве в рамках четырех проектов КРТ

В столице будут реализованы четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых будет построено свыше 210 тыс. кв. м различной недвижимости; в результате будет создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В рамках четырех проектов КРТ общей площадью 14 гектаров запланировано строительство свыше 210 тыс. квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок составят около 65 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - 519 млн рублей. После реализации проектов будет создано почти 1,5 тыс. рабочих мест", - цитирует Ефимова в четверг в пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Участки находятся в Западном и Юго-Западном административных округах столицы, уточнили в комплексе.

По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, жилье и необходимая инфраструктура. В Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. гектаров.